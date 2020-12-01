02:33

العراق.. فتح أبواب المدارس للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا

فتحت المدارس في العراق أبوابها إيذانا ببدء عام دراسي جديد بعد إغلاق استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا. القرار جاء بعد الانتقادات التي وجهها كثير من المعنيين بتجربة التعليم الالكتروني.