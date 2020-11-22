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ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في شمالي سوريا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا شمالي سوريا إلى أكثر من 10 آلاف شخص، وتقول الهيئات الطبية في إدلب إنها باتت تفقد السيطرة على الوضع الصحي، مع الانتشار السريع للفيروس.