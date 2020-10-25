34:57

الحصاد- تفاعلات تطبيع السودان مع إسرائيل

تابع حسن جمول في الملف الأول من "الحصاد" تفاعلات تطبيع السودان مع إسرائيل مقابل رفع اسمه من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.