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اليابان.. إدارة طوكيو تبذل جهودا لجذب شركات الاستثمارات المالية

تراجعت طوكيو إلى المرتبة الرابعة كمركز مالي عالمي، وفقا لمؤشر "غلوبال فايننشال سنترز"، الذي يقيّم عوامل الجذب المالية في 111 مدينة عالمية تتنافس لجذب المستثمرين.