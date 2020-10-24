search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:18
اليابان.. إدارة طوكيو تبذل جهودا لجذب شركات الاستثمارات المالية
تراجعت طوكيو إلى المرتبة الرابعة كمركز مالي عالمي، وفقا لمؤشر "غلوبال فايننشال سنترز"، الذي يقيّم عوامل الجذب المالية في 111 مدينة عالمية تتنافس لجذب المستثمرين.
24/10/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من البرامج
فرنسا تتمسك بمواقفها بنشر الرسوم المسيئة وتجاوب إسلامي وعربي واسع مع مقاطعة منتجاتها
مصر.. انتخابات بلا معارضة
الحصاد- المشهد المصري.. انتخابات بلا معارضة
كورونا يضرب مجددا بالبيت الأبيض والجمهوريون يقللون من شأنه
الأكثر قراءة
مقاطعة البضائع الفرنسية.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وعمران خان يتهمه بمهاجمة الإسلام
فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف
لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد
كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم
مقاطع حول هذه القصة
فرنسا تتمسك بمواقفها بنشر الرسوم المسيئة وتجاوب إسلامي وعربي واسع مع مقاطعة منتجاتها
play
02:11
مصر.. انتخابات بلا معارضة
play
02:23
الحصاد- المشهد المصري.. انتخابات بلا معارضة
play
19:13
كورونا يضرب مجددا بالبيت الأبيض والجمهوريون يقللون من شأنه
play
02:46