16:58

نافذة من واشنطن (2020/10/22)

قالت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه خضع لاختبار فيروس كورونا، وكانت نتيجته سلبية، في حين تتواصل التحضيرات بمدينة ناشفيل لعقد المناظرة الأخيرة بين مرشحي الرئاسة.