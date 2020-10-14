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24:12
تأملات- تعرف على الشاعر القروي البائع المتجول بالبرازيل
عرضت حلقة (2020/10/13) من برنامج "تأملات" سيرة الشاعر القروي المعروف باسم رشيد سليم الخوري، الذي يعتبر أكثر المهاجرين محافظة على سلامة اللغة العربية، وتميز شعره بالمعاني الحسنة.
13/10/2020
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