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شرارة الحرب انطلقت بين أذربيجان وأرمينيا ولا مجيب لدعوات التهدئة

أكملت الحرب بين أرمينيا وأذربيجان يومها الثاني، وواصل كل طرف حديثه عن انتصارات يحققها وعن خسائر يلحقها بجنود الآخر الذي يتهمه باستهداف المدنيين.