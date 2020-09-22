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الحصاد- مصر.. هل كسر حاجز الخوف؟

سلط عبد القادر عياض -في الملف الأول من "الحصاد"- الضوء على رسائل المظاهرات التي خرجت في محافظات مصرية عدة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.