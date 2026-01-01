في معرض تراثي بالولاية الشمالية.. نازحات سودانيات يصنعن الأمل
في مشهد يعكس تعايش الذاكرة مع الحاجة، يستعرض معرض تراثي في دنقلا منتجات قدمتها نازحات سودانيات، وسط دعوات ملحة لمقر دائم يحفظ الإرث ويصون الذاكرة.
في مشهد يعكس تعايش الذاكرة مع الحاجة، يستعرض معرض تراثي في دنقلا منتجات قدمتها نازحات سودانيات، وسط دعوات ملحة لمقر دائم يحفظ الإرث ويصون الذاكرة.
شهد التاريخ الإسلامي ظهور شخصيات جدلية ظلت حقيقتُها مثارَ نقاش طوال حقبه المتطاولة، ولعل في صدارة هؤلاء المتصوف الحسين بن منصور الحلاج؛ فهل كان صاحب مشروع سياسي يتدثر بلبوس التصوف أم كان زنديقا مارقا؟
يقدم هذا المقال رصدا مكثفا لتاريخ مؤسسة الوزارة الإسلامية مركزا على تجارب “وزراء الإصلاح”، ليكشف ملامح وسياقات إصلاحات عظيمة قدمها اثنان من هؤلاء الوزراء، وأنقذت عالم الإسلام من الفوضى في حِقَب حاسمة.
يروي هذا المقال حكايات عشرات من المعارضين للسلطة دفعتهم الظروف إلى الهرب والتخفي خوفا من سطوة بأسها وظلمة سجونها؛ فيعرض قصصا تاريخية لهذه الظاهرة المثيرة تجمع بين براعة حيَل المتخفّين وفواجع ملاحقتهم!
مواكبةً للموسم السنوي للاحتفال بالجوائز الأدبية؛ يفتح هذا المقال ملف تقاليد تكريم الأدباء في تراثنا العربي الإسلامي، راصدا أجواءها التنافسية وضوابطها المعيارية وفنياتها التحكيمية وقوالبها التكريمية.
على وقع المجاعة التي تفرضها إسرائيل على غزة؛ يحكي هذا المقال قصص حروب غذائية شهدها التاريخ الإسلامي، فيرصد ما سببته من مجاعات وتهجير، ويكشف التحولات التاريخية والآثار النفسية والمجتمعية التي خلّفتها.
في الذكرى الـ800 لنشأة دولة المماليك؛ يقدم هذا المقال عرضا مركزا لتجربتهم صعودا فازدهارا وانحسارا فاندثارا، ويُبرز إنجازاتهم لحماية الأوطان وعمرانها، مما جعل مؤرخين يعدونهم من “لطف الله” بأمة الإسلام!
يتناول هذا المقال موضوع “الرأي العام” في التاريخ الإسلامي؛ فيكشف عن مكانته نظريا لدى نخَب المسلمين قديما، ويستعرض نماذج لأدواره المجتمعية في أوقات الأزمات، ويعرف بمحركاته الفاعلة وأدوات نشاطه المؤثرة.
مواكبةً لأحداث غزة بأكناف المسجد الأقصى؛ يأتي هذا المقال ليكشف مكانته التاريخية في قلوب المسلمين، لا بسرد أدلة الشرع على فضائله بل برصد شواهدها في حياتهم حين جعلوه محضنَ عبادة ومنارة علم ورباط مقاومة.
يؤرّخ هذا المقال لمؤسسة البحرية الإسلامية؛ فيرصد مسيرة صناعة أساطيلها وتطور علومها البحرية، ويعرّف بأهم أنواع السفن العسكرية وعملياتها قتالا وإنقاذا، ويرسم ملامح حياة المسافرين في السفن بأعالي البحار!
اهتم المسلمون مبكرا بفكرة دعم التفرغ للمعرفة والتدريس والتلمذة كصناعة مستقلة؛ ويعرض هذا المقال طرفا من تطبيقات تلك الظاهرة عبر إبراز عناية الحضارة الإسلامية بإرساء تقليد المنح التعليمية بشتّى أنواعها.