تراث

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أسس تنظيما سريا لإسقاط دولة العباسيين فصلبوه ثلاث مرات وقطّعوه وأحرقوه.. الحلّاج زنديق مارق أم رائد للصوفية السياسية؟

شهد التاريخ الإسلامي ظهور شخصيات جدلية ظلت حقيقتُها مثارَ نقاش طوال حقبه المتطاولة، ولعل في صدارة هؤلاء المتصوف الحسين بن منصور الحلاج؛ فهل كان صاحب مشروع سياسي يتدثر بلبوس التصوف أم كان زنديقا مارقا؟

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نظام المُلك يمهد لمقدم العثمانيين بانتصار ملاذكرد وصلاح الدين يفكك الدولة العميقة للفاطميين.. تعرف على أهم وزراء الإصلاح

يقدم هذا المقال رصدا مكثفا لتاريخ مؤسسة الوزارة الإسلامية مركزا على تجارب “وزراء الإصلاح”، ليكشف ملامح وسياقات إصلاحات عظيمة قدمها اثنان من هؤلاء الوزراء، وأنقذت عالم الإسلام من الفوضى في حِقَب حاسمة.

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الهاربون من بطش الأعداء وظُلمة السجون.. "إمام" الثورة العباسية يقودها من تحت الأرض ومليار دولار عقوبة لإيواء خليفة مطارد

يروي هذا المقال حكايات عشرات من المعارضين للسلطة دفعتهم الظروف إلى الهرب والتخفي خوفا من سطوة بأسها وظلمة سجونها؛ فيعرض قصصا تاريخية لهذه الظاهرة المثيرة تجمع بين براعة حيَل المتخفّين وفواجع ملاحقتهم!

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5000 شاعر ببلاط سلطاني وابن حجر حكما لمنافسة شعرية ونقشوا صورهم وخصوهم بالأوقاف.. كيف علم المسلمون العالم تكريم الأدباء؟

مواكبةً للموسم السنوي للاحتفال بالجوائز الأدبية؛ يفتح هذا المقال ملف تقاليد تكريم الأدباء في تراثنا العربي الإسلامي، راصدا أجواءها التنافسية وضوابطها المعيارية وفنياتها التحكيمية وقوالبها التكريمية.

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هجّرت شعوبا وغيرت دولا كبرى وأخلاق مجتمعات مسلمة وساهمت في إطلاق الحملات الصليبية.. حروب الغذاء وأزمات الغلاء في تاريخنا

على وقع المجاعة التي تفرضها إسرائيل على غزة؛ يحكي هذا المقال قصص حروب غذائية شهدها التاريخ الإسلامي، فيرصد ما سببته من مجاعات وتهجير، ويكشف التحولات التاريخية والآثار النفسية والمجتمعية التي خلّفتها.

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السيوف اليتيمة.. لماذا اعتبر المؤرخون ظهور دولة المماليك من "لطف الله" بالإسلام؟

في الذكرى الـ800 لنشأة دولة المماليك؛ يقدم هذا المقال عرضا مركزا لتجربتهم صعودا فازدهارا وانحسارا فاندثارا، ويُبرز إنجازاتهم لحماية الأوطان وعمرانها، مما جعل مؤرخين يعدونهم من “لطف الله” بأمة الإسلام!

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رفعه الفقهاء لدرجة "العصمة" وأقام الأحزابَ والمذاهب وأجج الثورات لخلع السلاطين.. الرأي العام وأدواره في التاريخ الإسلامي

يتناول هذا المقال موضوع “الرأي العام” في التاريخ الإسلامي؛ فيكشف عن مكانته نظريا لدى نخَب المسلمين قديما، ويستعرض نماذج لأدواره المجتمعية في أوقات الأزمات، ويعرف بمحركاته الفاعلة وأدوات نشاطه المؤثرة.

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استشهدت 1000 امرأة دفاعا عنه وسُمي “ثالث الحرمين” بمحضر صلاح الدين وصنف فيه الغزالي “الإحياء”.. المسجد الأقصى في تاريخنا

مواكبةً لأحداث غزة بأكناف المسجد الأقصى؛ يأتي هذا المقال ليكشف مكانته التاريخية في قلوب المسلمين، لا بسرد أدلة الشرع على فضائله بل برصد شواهدها في حياتهم حين جعلوه محضنَ عبادة ومنارة علم ورباط مقاومة.

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حاصرت القسطنطينية 29 مرة وضمّ أسطولها المصري 36 ألف سفينة ووضعت أدق الخرائط لقارة أميركا.. تاريخ مؤسسة البحرية الإسلامية

يؤرّخ هذا المقال لمؤسسة البحرية الإسلامية؛ فيرصد مسيرة صناعة أساطيلها وتطور علومها البحرية، ويعرّف بأهم أنواع السفن العسكرية وعملياتها قتالا وإنقاذا، ويرسم ملامح حياة المسافرين في السفن بأعالي البحار!

موسيقي يرعى الفقهاء ومسيحي يكفل طلاب الطب و200 مليون دولار لميزانية المستنصرية.. المنح التعليمية في الحضارة الإسلامية

اهتم المسلمون مبكرا بفكرة دعم التفرغ للمعرفة والتدريس والتلمذة كصناعة مستقلة؛ ويعرض هذا المقال طرفا من تطبيقات تلك الظاهرة عبر إبراز عناية الحضارة الإسلامية بإرساء تقليد المنح التعليمية بشتّى أنواعها.

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