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هجّرت شعوبا وغيرت دولا كبرى وأخلاق مجتمعات مسلمة وساهمت في إطلاق الحملات الصليبية.. حروب الغذاء وأزمات الغلاء في تاريخنا

على وقع المجاعة التي تفرضها إسرائيل على غزة؛ يحكي هذا المقال قصص حروب غذائية شهدها التاريخ الإسلامي، فيرصد ما سببته من مجاعات وتهجير، ويكشف التحولات التاريخية والآثار النفسية والمجتمعية التي خلّفتها.