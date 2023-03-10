عودة إنستغرام تدريجيا بعد تعطل عن العمل دام ساعات

أفاد موقع "داون ديتكتور" (Downdetector) بأن موقع "إنستغرام" (Instagram) تعطل لدى آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وأشار موقع تتبّع حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة إلى أن منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة "ميتا" (Meta) تعطلت لدى أكثر من 45 ألف مستخدم أمس الخميس.

وذكر أن نحو ألفي مستخدم من المملكة المتحدة أبلغوا عن العطل، وجاء أكثر من ألف تقرير من الهند وأستراليا.

وعانى قرابة 85% من المستخدمين من انقطاعات في تطبيق الهاتف الخاص بالمنصة، بينما أبلغ 11% عن مشكلات في الوصول إلى الموقع على الويب.

وأدى هذا العطل إلى توقف تحميل المحتوى، بما في ذلك منشورات "الستوري"، ووصل إلى العديد من المستخدمين رسائل مثل "تعذر تحديث الستوري" و"تعذر تحميل المشاركات".

وحسب موقع "داون ديتكتور"، بدأ العطل بعد ظهر أمس الخميس في الولايات المتحدة وارتفع ليبلغ ذروته عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرب الولايات المتحدة، واستمر قبل أن يعود تدريجيا للعمل عند الثامنة مساء.

ولم يعرف سبب العطل، ولم تعلق منصة "إنستغرام" على الحادثة حتى الآن.