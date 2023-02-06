استحوذ الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا -اليوم الاثنين- على اهتمام خاص من علماء الزلازل والجيولوجيا حول العالم، إذ اعتبروه واحدا من أقوى الزلازل على الإطلاق، كما حذروا من وقوع تبعات محتملة.

ويمكن أن يكون الزلزال هزة خفيفة بالكاد تلاحظها أو قوة طبيعية مدمرة بشكل مرعب كما حصل في جنوب تركيا وشمال سوريا.

ولحسن الحظ، تحسنت التكنولوجيا كثيرا في مجال تتبع النشاط الزلزالي. فلم تعد تقتصر خدمتها على الاعتماد فقط على الأخبار، ويمكنك الاستفادة من عدد قليل من التطبيقات المصممة لتنبيهات الزلازل.

وتسمح لك بعض هذه التطبيقات بتتبع الزلازل في جميع أنحاء العالم، بينما يمكن لبعضها الآخر بالفعل تحذيرك من خلال التنبيهات إذا اكتُشف أي نشاط زلزالي خطير قريب من منطقتك الجغرافية.

"كوايك فييد" (QuakeFeed)

كوايك فييد هو التطبيق الأكثر شمولا في مجال تنبيهات الزلازل والتتبع. حيث تمنحك الشاشة الرئيسية للتطبيق قائمة بالزلازل الأخيرة حول العالم، ويفرزها التطبيق بناء على التاريخ افتراضيا، ولكن يمكنك تغيير ذلك ليفرزها وفق الحجم أو المسافة أو العمق.

ويسمح لك التطبيق أيضا بتتبع حرائق الغابات، لكن هذا غير مدرج في الإصدار المجاني. حتى إنها تتضمن خريطة لمساعدتك على تصور الزلازل الأخيرة حول العالم.

أخيرا، يمكنك إعداد تنبيهات إقليمية مخصصة لإعلامك عندما يكون هناك زلزال على وشك الحدوث في منطقتك. ومصدر هذه البيانات من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية المعروفة باسم "يو إس جي إس" (USGS)، لذا فإن هذه التنبيهات سريعة ودقيقة.

"ماي إيرث كويك آليرتس" (My Earthquake Alerts)

يساعدك تطبيق ماي إيرث كويك آليرتس على تتبع الزلازل في جميع أنحاء العالم. وكما يوحي الاسم، ستتلقى أيضا تنبيهات في حالة وقوع زلزال في منطقتك. وإذا لم تكن تتلقى التنبيهات، فجرب تفعيل عمل إشعارات "أندرويد" (Android).

ويمكنك تخصيص هذه التنبيهات لتعيين ما إذا كنت تريد إشعارات لجميع الزلازل في بلدك أو الزلازل القريبة منك فقط. كما يتيح لك ضبط المقدار المخصص بحيث يمكنك تلقي تنبيه في حالة حدوث زلزال بمستوى معين.

ويمكنك أيضا الحصول على قائمة بالزلازل الأخيرة على الصفحة الرئيسية حتى تتمكن من البقاء على اطلاع دائم. وهذه القائمة قابلة للتخصيص من خلال ميزة تصفية المنطقة والحجم والتخطيط والإطار الزمني. ويمكنك أيضا البحث عن الزلازل في مناطق غير منطقتك.

وتنبيهات الزلازل الخاصة مجانية مع وجود الإعلانات. ويمكنك شراء نسخه مدفوعة بدون تلك الإعلانات.

كما أن هناك صفحة خاصة على تويتر تُحدّث المعلومات الخاصة بالزلازل.

"ماي شيك" (MyShake)

يحتوي تطبيق ماي شيك -بالإضافة إلى التنبيهات لحصول زلازل وتتبعها- على ميزة المساهمة في إنقاذ الأرواح من خلال الإبلاغ عن اهتزازات أرضية. ويمكنك أيضا الاطلاع على تقارير من أشخاص آخرين حول شدة اهتزاز شعروا بها في مناطقهم.

ويُجري التطبيق استطلاعات الرأي لتسجيل تجارب المستخدمين. ويمكن أن تساعد هذه الاستطلاعات الأشخاص الآخرين وكذلك الباحثين في تحسين دراساتهم.

وتشير النقاط البرتقالية التي تظهر على الخريطة إلى المناطق التي تم فيها اكتشاف الزلازل. ويمكنك بسهولة التحقق من مزيد من التفاصيل من خلال هذه النقاط البرتقالية.

ومثل التطبيقات الأخرى في هذه القائمة، يحتوي التطبيق على ميزات تصفية المعلومات على خريطتك، مثل مقدار الزلزال، أو النطاق الزمني، أو الموقع الجغرافي. ويحتوي التطبيق أيضا على ميزة استشعار تكتشف الزلزال وتعطيك تقريرا بناء على بيانات المستشعر.

"إيرث كويك آليرت" (Earthquake Alert)

يحتوي إيرث كويك آليرت على بيانات كثيرة حول الزلازل التي تحدث يوميا، وهو مثالي لمتتبعي الزلازل الهواة.

ويجمع التطبيق معلومات عن جميع الزلازل التي تزيد على "1.0+" على مقياس ريختر في الولايات المتحدة، وجميع الزلازل التي تزيد على "4.5+" على مقياس ريختر دوليا. كما أن لديه قائمة سهلة الاستخدام لتتبع الزلازل، إذا كنت تريد أن ترى ما يحدث حول العالم، أو بالقرب منك، في أي وقت.

"إيرث كويك نيتورك" (Earthquake Network)

يوفر تطبيق إيرث كويك نيتورك تنبيهات في الوقت الفعلي بناءً على موقعك. كما يتيح لك التحقق من التقارير الواردة في آخر 24 ساعة من خلال ميزة الشبكات الزلزالية الخاصة به، ويمكنك أن تصبح جزءا من هذه الشبكة والإبلاغ عن وقوع زلزال.

كما يتيح التطبيق كغيره من التطبيقات إضافة خدمة تصفية المعلومات وفق بلدك أو منطقتك أو حجم الزلزال. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي على ميزة الدردشة التي يمكنك استخدامها للتحدث مع أشخاص آخرين من جميع أنحاء العالم لمشاركة تجاربك.

والإصدار الأساسي للتطبيق مجاني. ومع ذلك، هناك بعض الميزات المتقدمة مثل تنبيهات الإشعارات باستخدام مُركِّب صوتي، وأولوية رسائل الدردشة، وعدم وجود إعلانات في نسخته المدفوعة.