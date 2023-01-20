بعد مايكروسوفت.. غوغل تعتزم تسريح 12 ألف موظف

قال الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت (Alphabet) -المالكة لمحرك غوغل (GOOGLE)- في مذكرة للموظفين إن الشركة ستلغي 12 ألف وظيفة، حسب تقرير لرويترز.

وهذا الخفض هو الأحدث الذي يهز قطاع التكنولوجيا، ويأتي بعد أيام من إعلان منافستها شركة مايكروسوفت (Microsoft) أنها ستسرح 10 آلاف عامل.

وسيؤثر فقدان الوظائف على الفرق في جميع أنحاء الشركة، بما في ذلك إدارة التوظيف وبعض إدارات الشركة، بالإضافة إلى بعض فرق الهندسة والمنتجات.

وقالت غوغل إن عمليات التسريح على مستوى العالم، وستطول الموظفين في الولايات المتحدة في الحال.

تأتي هذه الأخبار خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي وكذلك التكنولوجي، حيث استثمرت غوغل وميكروسوفت في مجال جديد من البرامج يعرف باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت سوندار بيتشاي -في المذكرة- "أنا واثق من الفرص الهائلة التي أمامنا بفضل قوة مهمتنا، وقيمة منتجاتنا وخدماتنا، واستثماراتنا المبكرة في الذكاء الاصطناعي".