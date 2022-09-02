شاهد- إبراهيموفيتش التنس.. الأسترالي كيريوس أكثر لاعبي التنس شغبا وإثارة للجدل

قال القائمون على تنظيم بطولة أميركا المفتوحة للتنس لرويترز إن اللاعب الأسترالي سريع الغضب نيك كيريوس عوقب بغرامة مالية بقيمة 7500 دولار بسبب البصق والتفوه بكلمات غير لائقة خلال مباراته في الدور الثاني من آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي الليلة الماضية.

وهذه هي أكبر غرامة تفرض على لاعب طوال تاريخ البطولة حتى الآن.

وبعد أن ظل اللاعب الأسترالي يردد بعض العبارات بشكل فردي انفجر غاضبا بعد كسر إرساله قرب نهاية المجموعة الرابعة، وبصق في أحد الاتجاهات وصاح في أحد الأشخاص مستخدما كلمات غير لائقة.

وانتهت المباراة بفوز كيريوس على منافسه الفرنسي بنجامين بونزي 7-6 و6-4 و4-6 و6-4.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها كيريوس للغرامة بسبب سوء التصرف والخروج عن الروح الرياضية.

وفي 2019، وبعد خسارة اللقاء المثير في ثمن النهائي من بطولة المكسيك المفتوحة، اتهم الإسباني رافاييل نادال اللاعب الأسترالي بأنه "يقلل من احترام الجمهور ومنافسيه ونفسه".

وفي العام نفسه، عاد "المشاغب" إلى الواجهة مرة واحدة بعد أن خرج من مباراته في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأميركية للأساتذة، ليس فقط مهزوما أمام الروسي كارن خاتشانوف، بل مع مضربين مكسورين وحذاء مرمي باتجاه الجمهور عقب مشادة كلامية مع الحكم.

وخطف الأسترالي الأضواء -وقتها- بسبب تصرفاته عندما قرر مغادرة الملعب لدخول المرحاض رغم أن الحكم الإيرلندي فيرغس مورفي اعترضه قائلا إنه ليس هناك متسع من الوقت.

ولم يأبه كيريوس (24 عاما) لما قاله الحكم وتوجه إلى المرحاض مع مضربين تحت ذراعه. وظهر على الكاميرات وهو يحطم المضربين في أحد الأنفاق المؤدية إلى الملعب قبل أن يعود، وهو يوجه العبارات النابية للحكم.

ومع نهاية اللقاء، رفض اللاعب مصافحة الحكم ورمى حذاءه باتجاه الجمهور قبل أن يعطي مضربيه المكسورين إلى اثنين من المشاهدين الشبان في المدرجات.

وكان كيريوس أثار الجدل أيضا في دورة تورنتو للأساتذة في 2019 عندما تجادل مع الحكم بسبب عدم وجود مناشف بيضاء اللون.

وفي دورة روما الإيطالية للأساتذة -وعلى إثر معاقبته بنقطة- فَقَدَ أعصابه ورمى كرسيا على أرض الملعب قبل أن ينسحب من المباراة.