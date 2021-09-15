نهائي بطولة أميركا المفتوحة للسيدات بالتنس جذب مشاهدات أكبر من نهائي الرجال

ذكرت "إي إس بي إن" (ESPN) أن نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس للسيدات، بين إيما رادوكانو وليلى فرنانديز، جذب عددا من المشاهدين أكبر من نهائي الرجال، بين نوفاك ديوكوفيتش ودانييل ميدفيديف.

وقالت الشبكة الأميركية إن عدد مشاهدي نهائي السيدات السبت الماضي وصل إلى 3.4 ملايين مشاهد، في حين جذب نهائي الرجال، الذي شهد تتويج الروسي ميدفيديف بلقبه الكبير الأول، نحو 2.7 مليون مشاهد اليوم التالي.

ونهائي السيدات هو الأول بالبطولات الكبرى في عصر الاحتراف بين لاعبتين غير مصنفتين، وقد حقق زيادة في عدد المشاهدين بلغت 37% مقارنة بنهائي 2020 عندما فازت نعومي أوساكا على فيكتوريا أزارينكا.

وبعد يوم واحد من نجاح البريطانية رادوكانو (18 عاما) في أن تصبح أول لاعبة صاعدة من التصفيات تحرز لقبا بالبطولات الكبرى، اصطدم ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في منافسات الرجال بمنافسه ميدفيديف المصنف الثاني.

ولو فاز اللاعب الصربي باللقب لأصبح أول رجل في 52 عاما يجمع بين كل ألقاب البطولات الأربع الكبرى خلال عام واحد، إلى جانب أنه كان سينال لقبه 21 في البطولات الكبرى منفردا بالرقم القياسي على حساب روجر فيدرر ورفائيل نادال.

وبلغ متوسط عدد المشاهدين في نهائي الرجال يوم الأحد، والذي واجه منافسة قوية مع الأسبوع الأول من موسم كرة القدم الأميركية، 2.05 مليون شخص وبزيادة 37%.

وجذبت نسخة 2021 من بطولة أميركا المفتوحة حوالي 881 ألف مشاهد في المتوسط أوقات الذروة في الولايات المتحدة، وبزيادة تبلغ 33% عن العام الماضي، في حين بلغت زيادة نسبة المشاهدة 13% على مدار أسبوعين من البث.

وأعلنت القناة الرابعة، التي نالت في اللحظات الأخيرة حقوق البث داخل بريطانيا من منصة "أمازون برايم" صاحبة الحقوق، أن عدد المشاهدين وصل إلى 9.2 ملايين مشاهد خلال فوز رادوكانو باللقب.