علم فلسطين يرفرف بالدوري الأسكتلندي والدهامشة "بطلة" أردنية تضحي بميدالية لرفضها مواجهة إسرائيلية

في واقعتين مختلفتين لكنهما توضحان مدى الزخم الذي تحظى به القضية الفلسطينية رغم محاولات التطبيع الرياضي المستمرة، ضحت لاعبة المنتخب الأردني ميسّر الدهامشة بميدالية لرفضها مواجهة لاعبة إسرائيلية ببطولة العالم للتايكواندو للناشئين المقامة حاليا في بلغاريا، في حين رُفع العلم الفلسطيني بمدرجات ملعب سيلتيك في الدوري الأسكتلندي.

وحظيت الدهامشة بإشادة أردنية وفلسطينية واسعة، عقب انسحابها من مواجهة لاعبة إسرائيلية في بطولة العالم للتايكواندو للناشئين المقامة حاليا في بلغاريا.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أمس الأحد أن الدهامشة ضحت بالمنافسة على الميدالية البرونزية، وقررت عدم مواجهة منافستها في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، رفضًا منها الاعتراف بـ"الاحتلال الإسرائيلي"، في بطولة العالم.

جاء انسحاب الدهامشة وشاهين، بعد شهرين فقط على انسحاب لاعب المنتخب الأردني للمبارزة إياس الزمر، أمام لاعب إسرائيلي في بطولة عالمية للناشئين أقيمت في مدينة دبي الإماراتية. للمزيد: https://t.co/tB4YfXONeq pic.twitter.com/TNOoxOLOtI — مقاطعة (@Boycott4Pal) July 31, 2022

وبعد قرار انسحاب اللاعبة، دشن مغردون وسم "#ميسر_الدهامشة" على موقع تويتر، الذي جاء ثالثا في الوسوم الأكثر تفاعلا في الأردن.

وعلّق النائب الأردني السابق ورئيس نادي الوحدات سابقا طارق خوري على انسحاب الدهامشة، في تغريدة له على موقع تويتر، قائلا "مقاومة التطبيع من بطلة ناشئة"، معبرا عن فخر الأردن بها.

وعلى الصعيد الفلسطيني، قال الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة عن البطلة الأردنية "موقفها يوجع الغزاة أكثر بكثير من الفوز في مباراة، إنه رفض الاعتراف بشرعية كيانهم. لها التحية".

رفع العلم الفلسطيني بالدوري الأسكتلندي

ومن ناحية أخرى، انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة رفع العلم الفلسطيني وسط مدرجات ملعب نادي سيلتيك مجددا، في مباراته الافتتاحية بالدوري الأسكتلندي في الموسم الجديد، التي شهدت حضورا جماهيريا ضخما.

ونشر أحد الصحفيين البريطانيين، على صفحته الشخصية بموقع تويتر، مساء أمس الأحد الفيديو وسط مدرجات ملعب سيلتيك بارك، مشيرا إلى استمرار دعم جماهير سيلتيك الأسكتلندي للشعب الفلسطيني.

وظهر في الفيديو المتداول علم فلسطيني كبير يرفرف وسط الجمهور، الذي كان يشجع فريقه بحرارة كبيرة في المدرجات أمام ضيفه نادي أبردين، في المباراة التي فاز فيها سيلتيك 2-صفر.

وتداول الفيديو حسابات عديدة -داعمة للقضية الفلسطينية خاصة- على مواقع التواصل الاجتماعي، حاصدا قرابة مليون مشاهدة وآلاف الإعجابات والتعليقات.

وأشاد مغردون بوقوف جمهور سليتيك الدائم بجانب القضية الفلسطينية ودعمهم على مدار التاريخ، في حين لفت آخرون إلى دفاع مشجعي النادي عن الطبقة العاملة والمظلومين، وذلك بعدما رفعوا لافتات لدعم عمال السكك الحديدية المضربين في البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُرفع فيها العلم الفلسطيني في مدرجات سيلتيك بارك، حيث رفعت جماهير النادي في عام 2016 عشرات الأعلام الفلسطينية قبل وأثناء مباراة فريقهم مع نظيره الإسرائيلي هبوعيل بئر السبع خلال الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، وغيرها من المناسبات التي كان دائما ما يعبر من خلالها مشجعو سيلتيك عن دعمهم للقضية الفلسطينية.

