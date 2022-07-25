بالتزامن مع شرائها نادي هبوعيل.. الإمارات تموّل إنشاء ملعب لإسرائيل على أنقاض قرية شهدت مذبحة بحق الفلسطينيين

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن اتفاق بين شركة حكومية إماراتية ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، لإقامة ملعب جديد لكرة القدم في مدينة كفر قاسم التي شهدت مجزرة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 51 فلسطينيا.

ووفق الصحافة الإسرائيلية، فإن الإمارات ستموّل بالكامل بناء الملعب الذي يحمل اسم "خليفة" ويتسع لـ8 آلاف مقعد، ومن المتوقع الشروع في تنفيذه في الأشهر القليلة المقبلة.

وحصل فريج على الضوء الأخضر لإقامة الملعب من المسؤولين الإماراتيين، الأمر الذي قاد إلى تجهيز خطط تنفيذه.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع صفقة يحاول الوزير فريج إبرامها بين رجل أعمال إماراتي مقرب من الحكومة الإماراتية، ونادي هبوعيل الإسرائيلي لشرائه بالكامل.

وقال فريج لصحيفة يديعوت أحرونوت "إن الموضوع الاقتصادي لا يمثل مشكلة أمام رجل الأعمال الإماراتي، نحتاج هنا إلى استثمار كبير، لكن توجد هنا مشكلة سياسية يجب أن نعرف كيف نحلّها".

ومنطقة كفر قاسم لها وقع خاص في ذاكرة الفلسطينيين، تتمثل بالمجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات "حرس الحدود" الإسرائيلية عام 1956، وأسفرت عن استشهاد 51 شخصًا من سكان البلدة بينهم أطفال ونساء ومسنّون.

الإمارات تمول إنشاء ملعب لكرة قدم في إسرائيل

يا ترى على اي قرية مهجرة ستقيم الامارات ملعبا ليلعب فيه الصهاينة ؟

والله لن نغفر ولو بعد 100 عام وعلى هذا ستحاسبون امارة امارة pic.twitter.com/XMdG4gTAsb — أركــــــــــان (@ar2aan) July 24, 2022

وذكرت "وكالة الأنباء الفلسطينية" (وفا) أن جنود الاحتلال الإسرائيلي في 29 من أكتوبر/تشرين الأول عام 1956 فتحوا النار على الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم في قرية كفر قاسم، إذ استغلت إسرائيل انشغال العالم بالعدوان الثلاثي على مصر ونفذت مذبحة بحق الفلسطينيين.

وفي نهاية الخمسينيات تم تقديم بعض المسؤولين عن المذبحة، وتمّت تبرئتهم جميعا إلا واحدا يدعى "شدمي"، فقد غُرّم بقرش واحد فقط، لمشاركته في المجزرة.

ولقي خبر تمويل الإمارات بالكامل لإقامة ملعب على أنقاض القرية الفلسطينية ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر المغردون عن استهجانهم من هذه الخطوة، وتساءل المغرد كمود العربي: "بالله يا الإمارات هل يجوز هذا؟ كنا نأمل أن تتبنّوا فريقا عربيا وتنشؤوا به ملعبا، الإمارات تمول إنشاء ملعب لكرة قدم في إسرائيل وتريد شراء نادي هبوعيل تل أبيب".

وكتب المغرد أبو سليم عبود "شغل عالي، الإمارات تمول إنشاء ملعب لكرة قدم في إسرائيل وتريد شراء نادي هبوعيل تل أبيب، أيوا بقى الاختراق والاحتواء". أما صاحبة الحساب الذي يحمل اسم روزان قباص وتُعرّف نفسها عضوة في حركة "ناطوري كارتا" اليهودية، فشكرت الإمارات على تمويل إنشاء الملعب، وكتبت "شكرا إمارات الخير، الدعم لإسرائيل والدمار للعرب".

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبّع العلاقات مع إسرائيل، وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب في سبتمبر/أيلول 2020. ومنذ تطبيع العلاقات بينهما وقّع الجانبان على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل تعيين السفراء وزيارات المسؤولين.

أعلن في فلسطين المحتلة، اليوم الأحد، عن اتفاقية بين شركة حكومية في دولة #الإمارات، ووزير التعاون الإقليمي في دولة #اسرائيل عيساوي فريج، لتشييد ملعب لكرة القدم في مدينة "كفر قاسم" وسط فلسطين المحتلة. شكرا #إمارات_الخير..

الدعم لاسرائيل والدمار للعرب 😜😜😜 pic.twitter.com/r6VsKHQMj3 — روزان قباص ال سالم. يهودية يمنية (@rozangops) July 24, 2022

بتمويل إماراتى كامل سيتم بناء ملعب لكرة القدم بدولة المغضوب عليهم فى مدينة كفر قاسم وسيتم إطلاق اسم خليفه عليه ..

كما سيقوم احد رجال الأعمال الإماراتيين بشراء نادى هبوعيل الإسرAئيلى.. حتى مجال الإلهاء والكلام الفارغ طاله خيAنة دويلة اولاد ناقص — احلام2 (@ahlaamm___2020) July 24, 2022

الإمارات هتعمل ملعب لكرة القدم في دولة الاحتلال ازرائيل، بتكلفة اماراتية كاملة ويسع الملعب لـ ٨ الاف مشجع غطيني وصوتي ياما — ᗩᗰIᖇ (@AlAmirFahd) July 25, 2022

بالله… يا #الامارات هل يجوز هذا كنا نامل ان تتبنون فريق عربي وتنشئون به ملعب..

.. …..

الإمارات تمول إنشاء ملعب لكرة قدم في إسرائيل وتريد شراء نادي هبوعيل تل أبيبhttps://t.co/ssLQkpq2Or — komod1@alarabi11 (@alarabi113) July 25, 2022