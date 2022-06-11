ثلاثي المليار دولار.. ضيف جديد على قائمة أثرى الرياضيين في العالم

قالت مجلة "فوربس" (Forbes) إن بطل رياضة الغولف تايغر وودز انضم إلى نجمي كرة السلة مايكل جوردان وليبرون جيمس في مجموعة مختارة من نخبة الرياضيين بثروة لا تقل عن مليار دولار صافي.

وفاز وودز بالبطولات الكبرى 15 مرة، وعاد للمنافسة في بطولة الأساتذة في أبريل/نيسان الماضي عقب 14 شهرا من الغياب بسبب حادث سيارة كاد أن يكلفه فقدان ساقه اليمنى.

وذكرت مجلة فوربيس أن وودز حصد أكثر من 1.7 مليار دولار من أموال الجوائز والرعاية ومشاريع أخرى خلال مشواره الرياضي الممتد لـ27 عاما.

وأضافت أن أرباحه من الغولف تبلغ أقل من 10% من أرباحه من الرياضة، ويعود الجزء الأكبر من صافي ثروته إلى عقود الرعاية والإعلانات مع علامات تجارية مثل نايكي ورولكس.

وكان جوردان -بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 6 مرات- أول رياضي يصل إلى هذا الإنجاز، وانضم له ليبرون جيمس بطل المسابقة 4 مرات الأسبوع الماضي فقط، بعد أن قدرت المجلة ثروة لاعب لوس أنجلوس ليكرز بمليار دولار.