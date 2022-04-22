فريق كرة قدم إنجليزي يرفع علم فلسطين.. ورئيسه: إسرائيل تحاصرها منذ عقود وما يحدث وصمة عار على الغرب

أعلن نادي فورست غرين روفرز الإنجليزي لكرة القدم، تضامنه مع الشعب الفلسطيني برفع علم فلسطين خلال مباراة رسمية، وأكد رئيس النادي رفضه للتضامن العالمي الكبير مع الشعب الأوكراني وتجاهله لحصار إسرائيل للفلسطينيين على مدار عقود، واصفا ذلك بـ"وصمة عار على الغرب".

وقال ديل فينس رئيس النادي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، في تغريدة على تويتر أرفق معها صورةً للعلم الفلسطيني: "لقد رفعنا هذا العلم اليوم في مباراة لفريق فورست غرين روفرز تضامنًا مع الفلسطينيين".

We flew this flag at FGR’s game today. In solidarity with Palestine. The conflict there has all the same ingredients as the one in Ukraine – invasion, occupation, murder of civilians, destruction of homes and hospitals – and sieges. pic.twitter.com/D6a2nqCuMz — Dale Vince (@DaleVince) April 18, 2022

وأشار فينس إلى الدعم العالمي بالحرب على أوكرانيا مقارنةً بالدعم الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني، قائلًا "الصراع في فلسطين له نفس عناصر الصراع في أوكرانيا – الغزو والاحتلال وقتل المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات والحصار".

Palestine has been under siege by Israel – by air, land and sea, for decades. The US allows this, pumps billions into Israel to support it’s economy and military and uses its veto to block any meaningful action by the UN. — Dale Vince (@DaleVince) April 18, 2022

وأضاف: "تقع فلسطين تحت الحصار الإسرائيلي -جوا وبرا وبحرا- منذ عقود".

وطالب فينس بوقف الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي، وسط تزايد وتيرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وتابع "الولايات المتحدة تضخ المليارات إلى إسرائيل لدعم اقتصادها وجنودها، وتستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع أي عمل هادف من قبل الأمم المتحدة".

What’s happening there is a disgrace to nations that collectively self identify as the ‘West’. It stands in stark contradiction to ‘our’ claims to moral superiority, civilisation and democratic values. Has to be said. — Dale Vince (@DaleVince) April 18, 2022

واستنكر فينس صمت الدول الغربية إزاء ما يحدث في فلسطين، مؤكدًا أن "ما يحدث في فلسطين هو وصمة عار على الدول في الغرب، لأن موقفها يشكّل تناقضًا صارخًا مع ادعاءاتنا بالتفوق الأخلاقي والحضارة والقيم الديمقراطية".

وحصد منشور فينس تفاعلًا واسعًا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الذين أشادوا بموقفه الجريء.

ويتصدر فورست غرين روفرز، دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وانتهت مباراته التي رفع فيها العلم الفلسطيني مع فريق أولدهام، الاثنين الماضي بفوزه 2-صفر.