فريق كرة قدم إنجليزي يرفع علم فلسطين.. ورئيسه: إسرائيل تحاصرها منذ عقود وما يحدث وصمة عار على الغرب

أعلن نادي فورست غرين روفرز الإنجليزي لكرة القدم، تضامنه مع الشعب الفلسطيني برفع علم فلسطين خلال مباراة رسمية، وأكد رئيس النادي رفضه للتضامن العالمي الكبير مع الشعب الأوكراني وتجاهله لحصار إسرائيل للفلسطينيين على مدار عقود، واصفا ذلك بـ"وصمة عار على الغرب".

وقال ديل فينس رئيس النادي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، في تغريدة على تويتر أرفق معها صورةً للعلم الفلسطيني: "لقد رفعنا هذا العلم اليوم في مباراة لفريق فورست غرين روفرز تضامنًا مع الفلسطينيين".

The conflict there has all the same ingredients as the one in Ukraine – invasion, occupation, murder of civilians, destruction of homes and hospitals – and sieges. pic.twitter.com/D6a2nqCuMz

We flew this flag at FGR’s game today. In solidarity with Palestine.

وأشار فينس إلى الدعم العالمي بالحرب على أوكرانيا مقارنةً بالدعم الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني، قائلًا "الصراع في فلسطين له نفس عناصر الصراع في أوكرانيا – الغزو والاحتلال وقتل المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات والحصار".

Palestine has been under siege by Israel – by air, land and sea, for decades.

The US allows this, pumps billions into Israel to support it’s economy and military and uses its veto to block any meaningful action by the UN.

