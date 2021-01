خرج من النزال على عكاز.. ماكغريغور مادة للسخرية بعد هزيمته بالضربة القاضية وحبيب يُعلّق

تصدرت هزيمة بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور بالضربة القاضية أمام الأميركي داستن بوارييه مواقع التواصل الاجتماعي، وعمت السخرية من ماكغريغور، الذي خرج من النزال على عكاز.

وأسقط بوارييه خصمه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الثأري بينهما، الذي جرى صباح اليوم الأحد بمدينة أبو ظبي ضمن دورة سلسلة نزالات 257 للاتحاد الدولي للعبة القتالية.

وتصدر وسم #UFC257 الوسوم الأكثر تفاعلا عالميا على موقع تويتر بأكثر من نصف مليون تغريدة، التي تحدثت في معظمها عن الفوز الثأري للمقاتل الأميركي على ماكغريغور، حيث كان الأيرلندي قد فاز على بوارييه في 2014 عندما كان الأول في أوج مستواه الفني والبدني.

وعمت السخرية من ماكغريغور صفحات كثير من رواد مواقع التواصل، خاصة صورته وهو ملقى على الأرض بعد تلقيه الضربة القاضية.

وبرر المقاتل الأيرلندي هزيمته بأنه لم يخض أي نزال منذ أكثر من عام، وقال "أصبحت ضربات القدم من الأسفل مشكلة كبيرة بالنسبة لي.. الهزيمة يجب نسيانها وسأعود مجددا، ستشاهدونني في 2021".

ولاقى هذا الفوز التاريخي تفاعلا واسعا من مقاتلين وأبطال في اللعبة العالمية، الذين هنؤوا بوارييه بالفوز وأشادوا بتألقه في النزال وإنهائه بطريقة مثالية من الجولة الثانية.

وكان على رأس المتفاعلين البطل الداغستاني المعتزل حبيب نورمحمدوف، الذي بدا كأنه يوجّه رسالة إلى ماكغريغور، الذي تغلب عليه الداغستاني في نزال شهير بينهما عام 2018.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021