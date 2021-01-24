خرج من النزال على عكاز.. ماكغريغور مادة للسخرية بعد هزيمته بالضربة القاضية وحبيب يُعلّق

تصدرت هزيمة بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور بالضربة القاضية أمام الأميركي داستن بوارييه مواقع التواصل الاجتماعي، وعمت السخرية من ماكغريغور، الذي خرج من النزال على عكاز.

وأسقط بوارييه خصمه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الثأري بينهما، الذي جرى صباح اليوم الأحد بمدينة أبو ظبي ضمن دورة سلسلة نزالات 257 للاتحاد الدولي للعبة القتالية.

🎥 Dustin Poirier knocks out McGreggor #UFC257 pic.twitter.com/z886nI9uZg — ASB News / WORLD 🌍 (@ASB_Breaking) January 24, 2021

وتصدر وسم #UFC257 الوسوم الأكثر تفاعلا عالميا على موقع تويتر بأكثر من نصف مليون تغريدة، التي تحدثت في معظمها عن الفوز الثأري للمقاتل الأميركي على ماكغريغور، حيث كان الأيرلندي قد فاز على بوارييه في 2014 عندما كان الأول في أوج مستواه الفني والبدني.

Dustin Poirier

يسقط Conor McGregor في الجولة الثانية بالضربة القاضية Poirier vs. McGregor 2#UFCFightIsland #UFC257#InAbuDhabi لمشاهدة النزالات مباشرة وحصرياً حمل تطبيق #UFCArabiahttps://t.co/pPGyDVrSKN pic.twitter.com/JEU926FtKB — UFC Arabia (@UFCarabia) January 24, 2021

وعمت السخرية من ماكغريغور صفحات كثير من رواد مواقع التواصل، خاصة صورته وهو ملقى على الأرض بعد تلقيه الضربة القاضية.

وبرر المقاتل الأيرلندي هزيمته بأنه لم يخض أي نزال منذ أكثر من عام، وقال "أصبحت ضربات القدم من الأسفل مشكلة كبيرة بالنسبة لي.. الهزيمة يجب نسيانها وسأعود مجددا، ستشاهدونني في 2021".

"هزيمة يجب نسيانها وسأعود مجدداً"

حديث Conor McGregor بعد نزاله أمام Dustin Poirier Poirier vs. McGregor 2#UFCFightIsland #UFC257#InAbuDhabi لمشاهدة النزالات مباشرة وحصرياً حمل تطبيق #UFCArabiahttps://t.co/pPGyDVrSKN pic.twitter.com/r4kFdxjwOB — UFC Arabia (@UFCarabia) January 24, 2021

ولاقى هذا الفوز التاريخي تفاعلا واسعا من مقاتلين وأبطال في اللعبة العالمية، الذين هنؤوا بوارييه بالفوز وأشادوا بتألقه في النزال وإنهائه بطريقة مثالية من الجولة الثانية.

وكان على رأس المتفاعلين البطل الداغستاني المعتزل حبيب نورمحمدوف، الذي بدا كأنه يوجّه رسالة إلى ماكغريغور، الذي تغلب عليه الداغستاني في نزال شهير بينهما عام 2018.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021

وغرد حبيب عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا "هذا ما يحدث عندما تغيّر فريقك، وتترك الشريك الذي جعلك بطلا، وتتجادل مع الأطفال الصغار بعيدا عن الواقع".

LMAO Conor McGregor has been sleeping for 33 years #UFC257 1988: 2021: pic.twitter.com/PI1wHZRFaU — Deli 🐊 (@Delisinoglemm) January 24, 2021