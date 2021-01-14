البث الحي
رياضات أخرى

هل تصلح كرة السلة ما أفسدته الحرب في جنوب السودان؟

كرة السلة تحظى بشعبية متزايدة لدى الشباب في جنوب السودان (رويترز)
كرة السلة تحظى بشعبية متزايدة لدى الشباب في جنوب السودان (رويترز)
13/1/2021

يعتبر شعب جنوب السودان من أطول الشعوب قامة في العالم، وهذا ما قد يفسر سبب تألق الكثير منهم في رياضة كرة السلة. أحد هؤلاء هو لول دينغ، النجم السابق في الدوري الأميركي للمحترفين "إن بي إيه" (NBA)، والذي اعتزل عام 2019 بعد 15 موسما قدم فيها أفضل المستويات مع شيكاغو بولز وفرق أخرى، قبل أن يتولى مؤخرا مهمة تدريب منتخب جنوب السودان.

وفي تقرير لها من العاصمة جوبا، تقول مجلة "إيكونوميست" (The Economist) البريطانية إن دينغ يحاول من خلال هذه التجربة الجديدة أن يوظف الرياضة في محاولة إصلاح ما أفسدته الحروب في جنوب السودان.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فاز منتخب جنوب السودان بعدد كاف من المباريات للتأهل لبطولة أفريقيا لكرة السلة لأول مرة في تاريخه، ويعد ذلك إنجازا لفريق جديد في المنافسات الدولية. ومن بين 12 لاعبا في القائمة، نشأ 11 لاعبا خارج جنوب السودان، التي تمزقها الحرب الأهلية منذ إعلان استقلالها عن السودان قبل 10 سنوات.

Boys ready to make the nation proud again 🇸🇸💪🏿

Posted by South Sudan National Basketball Team on Thursday, November 26, 2020

ووفقا لدراسة أجراها باحثون من مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة عام 2018، أدت الحرب الأهلية في البلاد إلى مقتل نحو 200 ألف شخص، وربما تسببت في ضعف هذا العدد من الوفيات بشكل غير مباشر جراء الجوع والمرض.

ويأمل دينغ، الذي يساهم في الإنفاق على المنتخب، أن يساعد تألق الفريق في توحيد البلاد وتغيير صورتها في الخارج. ويقول في هذا السياق "نحن نقوم بشيء أكبر من كرة السلة، هناك أناس يعيشون الاكتئاب والجوع والمعاناة.. تلك اللعبة التي تستغرق ساعتين تمنحهم إحساسا بالفخر يساعدهم على الصمود".

Posted by Luol Deng on Wednesday, December 9, 2020

من جانبه، يأمل وزير الشباب والرياضة ألبينو بول ضيو في أن تصلح الرياضة ما أفسدته السياسة. ويخطط ضيو لبناء مجمع رياضي وملعب كرة سلة واحد على الأقل في كل ولاية من الولايات العشر في البلاد؛ لكن ليس من الواضح كيفية تمويل هذا المشروع الضخم. وتبلغ الميزانية التي رصدتها الحكومة لوزارة الشباب والرياضة حوالي 5.3 ملايين دولار، وهو ما يمثّل 1% تقريبا من كلفة المشروع، وفقا لإيكونوميست.

ومع تقدم منتخب جنوب السودان 9 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة إثر تأهله إلى نهائيات أمم أفريقيا، يأمل الكثير من عشاق الرياضة في البلاد أن يتألق الفريق خلال مشاركته في البطولة، التي تقام في شهر أغسطس/آب القادم؛ لأن ذلك سيشكل مصدر فخر للكثير من الشباب، ويشجعهم على إلقاء السلاح وممارسة الرياضة.

المصدر : إيكونوميست

حول هذه القصة

المزيد من رياضات أخرى

حالة وراثية نادرة.. البريطانية جونز تصنع الحدث في بطولة أستراليا للتنس

الأطباء أبلغو جونز أنها لن تكون قادرة على ممارسة التنس على الصعيد الاحترافي (غيتي)

بداية موفقة للفراعنة في مونديال اليد بمصر

المنتخب المصري قدّم أداء قويا في مباراته الأولى بالمونديال (رويترز)

انسحاب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك من بطولة العالم لكرة اليد في مصر

الاتحاد الدولي لكرة اليد أصرّ على إقامة البطولة في مصر (مواقع التواصل)

بالفيديو: مرتديا زي المنتخب الأميركي.. بطل أولمبي يشارك في اقتحام الكونغرس

كيلر فاز مع فيلبس (يمين) بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد اعتقال 6 جواسيس بينهم مدير مشروع.. شركات وأجهزة مخابرات تطارد الصناعات الدفاعية التركية

تركيا اعتقلت 6 بينهم مدير مشروع بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية (الأناضول)

أفراد عائلة بن علي.. فروا بثروات تونس وهذه مصائرهم

الرئيس الراحل بن علي وعائلته (الصحافة التونسية)

هاتف وقلة احترام.. أزمة صامتة أخرجت فينيسيوس من حسابات زيدان

زيدان يوجه تعليمات لفينيسيوس خلال مباراة سابقة لريال مدريد (غيتي)

شيء في أمعاء الإنسان قد يكون سر الحماية من كورونا.. ما هو؟