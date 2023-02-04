شاهد.. رونالدو يعلق على هدفه الأول بالدوري السعودي

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بتسجيل أول أهدافه مع فريق النصر، وذلك في مواجهة الفتح يوم الجمعة، التي انتهت بالتعادل 2-2، بالمرحلة 15 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل رونالدو هدف التعادل للنصر في شباك الفتح من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعدما كان فريقه متأخرا 1-2.

د90+3' هدف التعادل لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو الفتح 2 × 2 النصر#الفتح_النصر⁩⁩ | #CR7 | ⁦#SSC pic.twitter.com/5SYppTQXlU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023

وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "سعيد لتسجيلي أول هدف لي في الدوري السعودي. مجهود كبير من الفريق بأكمله من أجل تحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية".

وانضم رونالدو إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، التي خرج فيها منتخب بلاده البرتغال من دور الثمانية على يد نظيره المغربي بخسارته أمامه بنتيجة صفر-1.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن ملاحقه الشباب الذي خاض 16 مباراة، بينما لعب النصر 15 مباراة.