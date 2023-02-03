تنغصه إصابة بنزيمة وميليتاو.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا ويعزز موقعه في وصافة الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفة فالنسيا 2-صفر في ختام مباريات المرحلة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وحافظ على موقعه في الوصافة على بعد 5 نقاط من المتصدر برشلونة.

وفشل لاعبو ريال مدريد في إحراز هدف في الشوط الأول رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم، فيما حافظ نادي فالنسيا على نظافة شباكه في سعيه لتحقيق فوزه الثاني فقط في آخر 10 مباريات في الليغا، والابتعاد عن منطقة الفرق المهدد بالهبوط.

وخاض فالنسيا أمام ريال مدريد أول مباراة له بعد رحيل مدربه الإيطالي جينارو غاتوسو.

وزادت متاعب النادي الملكي في الشوط الأول بعد الخروج الاضطراري للمدافع إيدير ميليتاو. وكان الفريق يبدو في طريقه للتعثر في ثاني مباراة على التوالي بعد تعادله السلبي في المرحلة الماضية أمام ريال سوسييداد.

غير أن الأوضاع تغيرت في الشوط الثاني، حين نجح ريال مدريد في تسجيل هدفين في دقيقتين (52 و54) عبر ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور.

وتعقدت مهمة فالنسيا في العودة للمباراة بعد طرد المدافع غابريال باوليستا في الدقيقة 72، بسبب تدخل عنيف على فينيسيوس.

وشهدت المباراة خروج قائد النادي الملكي كريم بنزيمة في الدقيقة 60، وظهر متأثرا بإصابة، وهو ما يثير الشكوك حول حضوره في المباريات القادمة التي ستشهد سفر ريال مدريد إلى المغرب لخوض كأس العالم للأندية، ومواجهة ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبفوزه أمام فالنسيا، رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة، وتجمّد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز 14.