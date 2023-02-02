بعد عام من المتاعب القضائية.. إسقاط جميع التهم الموجهة لغرينوود لاعب مانشستر يونايتد

قالت الشرطة البريطانية إنه تم إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة لميسون غرينوود المهاجم الشاب لمانشستر يونايتد، بعد أكثر من عام من المتابعات القضائية.

ومنذ مطلع العام الماضي، واجه غرينوود اتهامات شملت الاعتداء ومحاولة الاغتصاب، بعد أن نشرت صديقته السابقة عارضة الأزياء الإنجليزية هارييت روبسون سلسلة من الصور ومقطعا صوتيا عبر منصة "إنستغرام" تتهم فيه الدولي الإنجليزي السابق بضربها والتعدي عليها والتسبب في إصابات بليغة لها.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد إيقاف اللاعب في يناير/كانون الثاني 2022 بعد ظهور تلك الاتهامات.

وقالت دائرة الادعاء الملكية، في بيان اليوم الخميس، "تم اتخاذ قرار بوقف الملاحقة القضائية وفقا لقانون المدعين العامين في بريطانيا". ووفقا لمتحدث باسم دائرة الادعاء، فإن "سحب الشهود الرئيسيين وظهور عناصر جديدة" كان الدافع وراء إسقاط التهم. وأضاف "في هذه الظروف نحن ملزمون بإغلاق القضية".

وكان غرينوود (21 عاما) أحد أبرز المواهب في الكرة الإنجليزية، وتم اعتقاله بسبب القضية قبل أن يفرج عنه في فبراير/شباط 2022، ثم أعيد سجنه لعدم احترامه الرقابة القضائية، وأفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وظهر غرينوود لأول مرة مع الشياطين الحمر في عام 2019. وشارك في 129 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 35 هدفا. وفي فبراير/شباط مدد عقده مع الشياطين الحمر حتى عام 2025، براتب يصل إلى 75 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع (100 ألف دولار).