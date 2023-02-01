السعودية تفوز رسميا بتنظيم كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -اليوم الأربعاء- فوز السعودية رسميا بشرف تنظيم كأس آسيا 2027 خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في المنامة.

وأصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة نهائيات كأس آسيا بعد أن سحبت الهند طلبها للحصول على حقوق التنظيم.

وكانت المنافسة انحصرت قبل ذلك بين الهند والسعودية بعد انسحاب قطر إثر نجاحها في الحصول على حقوق استضافة نسخة البطولة في 2023 بدلا من الصين.

وستكون استضافة البطولة دفعة جديدة للكرة السعودية التي قدم منتخبها عروضا قوية في كأس العالم 2022، واستقطبت حديثا البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى نادي النصر في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون يورو.

وفازت السعودية بكأس آسيا 3 مرات من قبل لكن لم يسبق لها استضافة البطولة.

أهلًا بأكبر بطولات القارّة .. كأس آسيا في #السعودية2027 🇸🇦! تجربة جديدة لكرة القدم في آسيا على أرض تحقيق الأحلام، ونمضي #معًا_لمستقبل_آسيا🌟 pic.twitter.com/E96OUqWK6r — Saudi 2027 (@saudi2027) February 1, 2023

وكشفت لجنة "السعودية 2027" المعنية بالملف السعودي لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027 عن تصميمات الملاعب الجديدة، وكذلك تفاصيل تطوير ملاعب أخرى استعدادا لاستضافة البطولة.

وأوضحت صحيفة عكاظ السعودية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن الملف تضمن تطوير ملعبي "الملك فهد" الدولي و"الأمير فيصل بن فهد" في الرياض.

كذلك تضمن الملف تصميم ملعب "الرياض" أحد ملاعب "السعودية 2027" الذي سيتم إنشاؤه قريبا بتصميم نوعي مع إمكانية التعديل على القدرة الاستيعابية، وسيقدم تجربة ممتعة، كما يمتاز بسهولة الوصول عبر المترو. وسيُشيّد أيضا ملعب "الدمام" قريبا بمواصفات حديثة.

تأهيل متكامل 🤩

رفع الطاقة الاستيعابية ومدرجات على كامل أنحاء الملعب 👏 مدينة الأمير سعود بن جلوي في #السعودية2027 🇸🇦 🏟️ : pic.twitter.com/f1jt4PJQgS — Saudi 2027 (@saudi2027) February 1, 2023

وكان خامس الملاعب التي تناولها الملف السعودي هو ملعب "مدينة الأمير سعود بن جلوي" بشرق المملكة، حيث سيجري العمل على تأهيله بشكل متكامل ورفع الطاقة الاستيعابية له.

كذلك يشهد ملعب "الأمير محمد بن فهد" بشرق السعودية عملية تجديد هي الأولى من نوعها من أجل المشاركة في استضافة منافسات البطولة.