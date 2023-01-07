كرة قدم

الاتحاد العراقي يعتذر للكويت بعد مشاكل تنظيمية في افتتاح خليجي 25

مشاهد من افتتاح خليجي 25 في البصرة (الأناضول)
مشهد من افتتاح "خليجي 25" في البصرة (الأناضول)
7/1/2023-|آخر تحديث: 7/1/202304:30 PM (مكة المكرمة)

أعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية عن مسارها الصحيح خلال مراسم افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25″، التي تمت مساء أمس الجمعة في مدينة البصرة.

وقال درجال -في البيان- "إن الاتحاد تقدم باعتذار للوفد الكويتي لما واجهه من صعوبات في دخول ملعب جذع النخلة وما نتج عنه من مغادرة ممثل أمير دولة الكويت".

وأضاف أن "الاتحاد العراقي والقائمين على تنظيم البطولة سيضعان في الاعتبار ضرورة تلافي ما حدث، لضمان ظهور العملية التنظيمية في أفضل صورة ابتداء من مباريات اليوم الثاني للبطولة".

وكانت الكويت قد أعربت عن "أسفها الشديد" على وجود مشاكل تنظيمية، وتقدم الاتحاد باحتجاج على ما حدث وانسحب الوفد الكويتي من حفل الافتتاح، لكن مع تأكيد استمرار مشاركة المنتخب الوطني.

 

 

وتعادل العراق مع عُمان من دون أهداف في الافتتاح، في حين تصدر المنتخب السعودي المجموعة الأولى بعد فوزه 2-صفر على اليمن.

ويبدأ المنتخب الكويتي، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 10 مرات، مشواره اليوم السبت بمواجهة قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم الإمارات والبحرين أيضا.

المصدر : الجزيرة + رويترز