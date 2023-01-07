الاتحاد العراقي يعتذر للكويت بعد مشاكل تنظيمية في افتتاح خليجي 25

أعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية عن مسارها الصحيح خلال مراسم افتتاح بطولة كأس الخليج "خليجي 25″، التي تمت مساء أمس الجمعة في مدينة البصرة.

وقال درجال -في البيان- "إن الاتحاد تقدم باعتذار للوفد الكويتي لما واجهه من صعوبات في دخول ملعب جذع النخلة وما نتج عنه من مغادرة ممثل أمير دولة الكويت".

وأضاف أن "الاتحاد العراقي والقائمين على تنظيم البطولة سيضعان في الاعتبار ضرورة تلافي ما حدث، لضمان ظهور العملية التنظيمية في أفضل صورة ابتداء من مباريات اليوم الثاني للبطولة".

وكانت الكويت قد أعربت عن "أسفها الشديد" على وجود مشاكل تنظيمية، وتقدم الاتحاد باحتجاج على ما حدث وانسحب الوفد الكويتي من حفل الافتتاح، لكن مع تأكيد استمرار مشاركة المنتخب الوطني.

عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يلتقي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لمناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بحفل الافتتاح وإيجاد الحلول لها لضمان نجاح #خليجي25 #خليجي25#العراق#كاس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/8N71LfBuza — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 7, 2023

وتعادل العراق مع عُمان من دون أهداف في الافتتاح، في حين تصدر المنتخب السعودي المجموعة الأولى بعد فوزه 2-صفر على اليمن.

ويبدأ المنتخب الكويتي، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 10 مرات، مشواره اليوم السبت بمواجهة قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم الإمارات والبحرين أيضا.