مانشستر يونايتد يقترب من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بثلاثية في مرمى نوتينغهام فورست

وضع مانشستر يونايتد قدما في المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو) هذا الموسم، عقب فوزه السهل 3-صفر على مضيفه نوتينغهام فورست، يوم الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة.

ولم يجد مانشستر يونايتد أدنى صعوبة في الفوز على منافسه في عقر داره، حيث افتتح نجمه ماركوس راشفورد التسجيل مبكرا بهدف رائع بمجهود فردي في الدقيقة السادسة.

وأضاف النجم الهولندي فاوست فيخهورست الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 45، فيما تكفل البرتغالي برونو فيرنانديز بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ويعدّ هذا هو الانتصار الثاني الذي يحققه مانشستر يونايتد على نوتينغهام في الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه بالنتيجة ذاتها على ملعب أولد ترافورد، معقل الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر" الشهر الماضي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك النتيجة، أصبح يكفي يونايتد حتى الخسارة بفارق هدفين في لقاء الإياب الذي يقام على ملعبه يوم الأربعاء المقبل، من أجل الصعود للمباراة النهائية في البطولة، في حين أصبح يتعين على نوتينغهام الانتصار بفارق يزيد على 3 أهداف، إذا أراد استمرار مغامرته في المسابقة.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون.

وكان نيوكاسل فاز 1-صفر على ملعب ساوثهامبتون في مباراة الذهاب التي أقيمت الثلاثاء، ليصبح مطالبا بالتعادل فقط في لقاء الإياب الذي يقام على ملعبه يوم الثلاثاء القادم.