في مواجهة ليفربول وتشلسي بالبريميرليغ.. 3 رجال رددوا هتافات ضد المثليين فاعتقلتهم الشرطة

قالت شرطة ميرسيسايد أول أمس الثلاثاء إنه ألقي القبض على 3 رجال بعد تقارير عن مزاعم ترديدهم هتافات معادية للمثليين بالمباراة التي انتهت بدون أهداف بين ليفربول وتشلسي على ملعب "أنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الشرطة -في بيان لرويترز- إن الرجال الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 23 و37 و49 عاما، اعتقلوا للاشتباه في ارتكابهم فعل "التحرش المتعمد" بدافع "رهاب المثليين" في مباراة السبت الماضي.

وأضافت الشرطة أنه في 3 وقائع منفصلة اعتقل شخصان خارج الملعب على طريق أنفيلد وواحد داخل الملعب.

وقال الضابط بول سوتكليف قائد القوات التي أشرفت على تأمين المباراة "لن تتسامح شرطة ميرسيسايد مع جرائم الكراهية بأي شكل من الأشكال، وسنقدم للعدالة أي شخص تثبت مسؤوليته عن إطلاق أي هتافات عدائية".

وخلص إلى أنه "في هذه الحال، إذا تم توجيه الاتهام إلى المشتبه بهم الثلاثة وإدانتهم بارتكاب هذه الجريمة فنطلب إصدار الأوامر بحظر حضورهم لمباريات كرة القدم".