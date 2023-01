اليويفا يعلن توسعة دوري الأمم الأوروبية بعد 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في نيون بسويسرا الأربعاء، أنه سيوسع بطولة دوري الأمم الأوروبية لتضاف إليها مرحلة لخروج المغلوب عقب عام 2024.

وسيُلعب دور خروج المغلوب في مارس/آذار، وسيكون حلقة الوصل بين دور المجموعات الذي سينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني والنهائيات التي تلعب في يونيو/حزيران.

وسيشارك متصدر ووصيف كل مجموعة في الدرجة الأولى في مباريات دور الثمانية التي ستلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائز إلى ما قبل النهائي.

وسيلعب صاحب المركز الثالث في مجموعات الدرجة الأولى مع وصيف مجموعات الدرجة الثانية، مثلما سيلعب أصحاب المركز الثالث في مجموعات الدرجة الثانية مع كل وصيف مجموعة في الدرجة الثالثة مباراتين بنظام الذهاب والعودة خاصة بالصعود والهبوط بين الدرجات.

🆕 The #UEFAExCo has today approved new formats for UEFA men’s national team competitions coming into effect in September 2024.

⚽ It means more compelling UEFA #NationsLeague and European Qualifiers to boost excitement without increasing the number of matches.

More: ⬇️

— UEFA (@UEFA) January 25, 2023