اليويفا يعلن توسعة دوري الأمم الأوروبية بعد 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في نيون بسويسرا الأربعاء، أنه سيوسع بطولة دوري الأمم الأوروبية لتضاف إليها مرحلة لخروج المغلوب عقب عام 2024.

وسيُلعب دور خروج المغلوب في مارس/آذار، وسيكون حلقة الوصل بين دور المجموعات الذي سينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني والنهائيات التي تلعب في يونيو/حزيران.

وسيشارك متصدر ووصيف كل مجموعة في الدرجة الأولى في مباريات دور الثمانية التي ستلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائز إلى ما قبل النهائي.

وسيلعب صاحب المركز الثالث في مجموعات الدرجة الأولى مع وصيف مجموعات الدرجة الثانية، مثلما سيلعب أصحاب المركز الثالث في مجموعات الدرجة الثانية مع كل وصيف مجموعة في الدرجة الثالثة مباراتين بنظام الذهاب والعودة خاصة بالصعود والهبوط بين الدرجات.

🆕 The #UEFAExCo has today approved new formats for UEFA men’s national team competitions coming into effect in September 2024. ⚽ It means more compelling UEFA #NationsLeague and European Qualifiers to boost excitement without increasing the number of matches. More: ⬇️ — UEFA (@UEFA) January 25, 2023

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا: "من خلال تقديم مرحلة خروج مغلوب جديدة، ستحصل الفرق على فرص أكثر للتأهل، مع الإبقاء على نفس عدد المباريات الدولية".

وضمن التغييرات الأخرى، ستكون التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة أوروبا وكأس العالم أكثر ارتباطا، وستوزع الفرق على 12 مجموعة مع وجود 4 أو 5 فرق في كل مجموعة.

وأضاف تشيفرين: "تم التعامل مع القدرة على التنبؤ (بالنتائج) في التصفيات الأوروبية بشكل جديد، يمنح جميع الفرق فرصا متساوية للتأهل للبطولات الكبرى".

وقال اليويفا في بيان إن الشكل الجديد المعتمد لهذه المسابقات سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2024.

The 2023 #NationsLeague Finals! 🇳🇱🇭🇷🇪🇸🇮🇹 Who will go all the way? pic.twitter.com/K53XCIVHx4 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) January 25, 2023

وقد مُنعت روسيا -التي أرسلت مسؤولين من اتحادها المحلي لكرة القدم إلى سويسرا للقاء مسؤولين من اليويفا قبل يوم من اجتماع اللجنة التنفيذية- من المشاركة في المسابقات التي يستضيفها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بعد غزوها لأوكرانيا العام الماضي.

وقرر اليويفا أن روسيا التي استضافات كأس العالم للرجال عام 2018، لن تشارك في تصفيات بطولة أوروبا عام 2024 التي ستبدأ في مارس/آذار.

وتمّ نقل مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2023 من كازان في روسيا إلى أثينا في اليونان.