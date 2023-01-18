كرة قدم

شغف وروح قتالية ووفاء لقميص الفريق.. فيديو لكاسيميرو في ديربي مانشستر يشعل مواقع التواصل

Premier League - Manchester United v AFC Bournemouth
كاسيميرو يقدم أداء استثنائيا منذ انتقاله إلى البريميرليغ ولعب 15 مباراة فاز اليونايتد في 11 مباراة منها (رويترز)
18/1/2023

في الشوط الثاني من مواجهة مانشستر يونايتد وجاره السيتي تعرض النجم البرازيلي كاسيميرو لإصابة وعولج خارج الملعب، ولكن ما حصل بعد العلاج كان لافتا.

إذ انتشر فيديو للبرازيلي الدولي -الذي انتقل إلى "المانيو" قادما من ريال مدريد- وهو يطالب الحكم بالسماح له بالعودة بسرعة إلى أرضية الملعب للالتحاق بزملائه.

ونال هذا الفيديو إعجابا كبيرا وأثنى رواد مواقع التواصل على الروح القتالية والشغف اللذين يتمتع بهما كاسيميرو، الذي لم يتراجع رغم أنه انتقل للفريق الإنجليزي الصيف الماضي.

ويقدم كاسيميرو أداء استثنائيا منذ انتقاله إلى البريميرليغ، إذ لعب 15 مباراة مع فريقه؛ فاز اليونايتد في 11 مباراة منها، ولم يتلق الفريق أي هدف في 8 مباريات.

وكان "الشياطين الحمر" قلب الطاولة على "السيتيزنز" وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز 2-1، واحتل المركز الثالث بـ28 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي