شغف وروح قتالية ووفاء لقميص الفريق.. فيديو لكاسيميرو في ديربي مانشستر يشعل مواقع التواصل

في الشوط الثاني من مواجهة مانشستر يونايتد وجاره السيتي تعرض النجم البرازيلي كاسيميرو لإصابة وعولج خارج الملعب، ولكن ما حصل بعد العلاج كان لافتا.

إذ انتشر فيديو للبرازيلي الدولي -الذي انتقل إلى "المانيو" قادما من ريال مدريد- وهو يطالب الحكم بالسماح له بالعودة بسرعة إلى أرضية الملعب للالتحاق بزملائه.

ونال هذا الفيديو إعجابا كبيرا وأثنى رواد مواقع التواصل على الروح القتالية والشغف اللذين يتمتع بهما كاسيميرو، الذي لم يتراجع رغم أنه انتقل للفريق الإنجليزي الصيف الماضي.

ويقدم كاسيميرو أداء استثنائيا منذ انتقاله إلى البريميرليغ، إذ لعب 15 مباراة مع فريقه؛ فاز اليونايتد في 11 مباراة منها، ولم يتلق الفريق أي هدف في 8 مباريات.

وكان "الشياطين الحمر" قلب الطاولة على "السيتيزنز" وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز 2-1، واحتل المركز الثالث بـ28 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

Look at Casemiro. Look at Fred. Look at Varane. Big fan of players going into the crowd and celebrating with fans. What it’s all about pic.twitter.com/0Yo8kuaQp9

— Jack Kenmare (@jackkenmare_) January 14, 2023