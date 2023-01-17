شاهد.. أغويرو يسجل هدفا رائعا في دوري الملوك ويحتفل على طريقة ميسي أمام هولندا

سجل النجم الأرجنتيني السابق سيرجيو أغويرو هدفًا رائعا في أول مباراة له منذ اعتزاله "مجبرا"، وقلد احتفال مواطنه وصديقه المقرب ليونيل ميسي بعد تسجيله في مرمى هولندا في ربع نهائي كأس العالم الأخير في قطر.

أُجبر أغويرو (34 عامًا) على الاعتزال مبكرا وهو يرتدي قميص برشلونة بسبب اكتشاف الأطباء مشاكل لديه في القلب في نهاية عام 2021، لكنه الآن عاد للعب فيما يسمى دوري الملوك (Kings League) وهي بطولة جديدة تنظمها الشركة التي يملكها زميله السابق في برشلونة جيرارد بيكيه، وتضم 7 فرق بقيادة بعض النجوم المحترفين السابقين.

أثبت أغويرو أنه ما زال يحتفظ بموهبته التهديفية وسجل هدفا أعاد للأذهان أهدافه الرائعة، لكن فريقه خسر في النهاية بركلات الترجيح أمام بورسينوس إف سي.

استقبل الهداف التاريخي لمانشستر سيتي تمريرة طويلة من حارس مرماه على صدره، واستدار قبل أن يسدد في الزاوية السفلية بقدمه اليسرى الأضعف.

واحتفل أغويرو بالهدف على طريقة أقرب أصدقائه ميسي بعد تسجيله في مرمى هولندا في الدور ربع النهائي لكأس العالم الأخير في قطر.

ورغم اعتزال أغويرو، فإنه حرص على الحضور في ملعب لوسيل وحمل قائد الأرجنتين على كتفيه قبل عدة أسابيع وهو يرفع كأس العالم بعد فوز الأرجنتين بمونديال قطر.

ودوري الملوك مشروع جديد لشركة "كوزموس" التي يمتلكها بيكيه المدافع السابق لبرشلونة، وتقام مبارياته على ملاعب مساحتها تبلغ نصف الملعب القانوني لكرة القدم، في عطلة نهاية الأسبوع.

وبجانب مشاركته في البطولة الجديدة، من المتوقع أيضًا أن يلعب أغويرو في مباراة ودية مع نادي برشلونة الإكوادوري في وقت لاحق من هذا الشهر.