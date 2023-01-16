خسر 29 نقطة من أصل 51.. إحصائية مخيفة تكشف تراجع يوفنتوس أمام كبار إيطاليا

سلّط تقرير إيطالي الضوء على معاناة فريق يوفنتوس، المنافس في الدوري الإيطالي، أمام كبار "الكالتشيو" منذ الموسم الماضي 2021-2022.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023 برصيد 37 نقطة، ويبتعد عن نابولي المتصدر بفارق 10 نقاط.

واحتكر الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز" لقب الدوري المحلي 9 مواسم متتالية، بدءا من 2011-2012 حتى 2019-2020، لكنه تنازل عنه بالقوة في الموسمين الأخيرين لصالح إنتر وميلان على التوالي.

وجاء ذلك لعدة أسباب، أبرزها على الإطلاق أن يوفنتوس فقد هيبته أمام الأندية الكبار في الدوري الإيطالي، وفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس نجح في جمع 22 نقطة فقط من أصل 51 ممكنة في مبارياته المباشرة ضد أفضل 6 أندية في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يعاني أمام الستة الكبار

وفقد يوفنتوس 29 نقطة كاملة في مبارياته ضد نابولي وميلان وإنتر ميلان ولاتسيو وأتالانتا وروما منذ الموسم الماضي 2021-2022.

وبدأت سلسلة تراجع يوفنتوس أمام هذه الأندية بالخسارة أمام نابولي 1-2 على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" يوم 11 سبتمبر/أيلول 2021، وذلك في الجولة الثالثة من موسم 2021-2022.

ووصلت هذه السلسلة إلى الهزيمة الثقيلة بنتيجة 1-5 أمام الفريق نفسه وعلى الملعب ذاته يوم 13 يناير/كانون الثاني 2023، في قمة الجولة الـ18 من "الكالشيو" للموسم الحالي 2022-2023.

وخلال هذه الفترة، لعب يوفنتوس ضد نابولي مباراة ثالثة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفيما يتعلق بباقي الفرق المذكورة، فقد واجه يوفنتوس نظيره ميلان 3 مرات، تعادل مرتين، وخسر واحدة، ليجمع نقطتين.

أما نتائج "البيانكونيري" ضد إنتر ميلان في مبارياته الثلاث ضمن الفترة نفسها، فقد فاز مرة وخسر مثلها وتعادل في الثالثة، ليكون مجموع ما حصده 4 نقاط.

أفضل ما تحقق من نتائج ليوفنتوس أمام هذه الأندية كان ضد فريقي العاصمة روما ولاتسيو، حيث فاز الفريق مرتين وتعادل في الثالثة أمامهما، ليجمع 14 نقطة كاملة.

المنافس الأخير وهو أتالانتا، فقد واجه يوفنتوس أمامه مصاعب كبيرة، إذا خسر في مباراة وتعادل في الأخرى، ليكتفي بنقطة وحيدة، وليصبح المجموع الكلي 22 نقطة.

وأمام يوفنتوس فرصة مثالية لتحسين هذا الرصيد عندما يستقبل ضيفه أتالانتا على ملعب "أليانز ستاديوم" يوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني الحالي، في قمة الجولة الأخيرة (الـ19) من مرحلة الذهاب للدوري الإيطالي.