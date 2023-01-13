شاهد- المغرب يغيب رسميا عن كأس أمم أفريقيا للمحليين المقامة في الجزائر

أكدت وسائل إعلام مغربية أن منتخب بلادها لن يشارك بكأس أمم أفريقيا للمحليين (شان) التي تنطلق اليوم الجمعة في الجزائر وتستمر حتى الرابع من فبراير/شباط المقبل.

وأوضح موقع "هسبريس" المحلي أن "المنتخب الوطني المغربي تحت 23 سنة لم يتمكن -رسميا- من الحصول على رخصة دخول التراب الجزائري من أجل المشاركة في بطولة كأس أفريقيا للمحليين".

وتابع الموقع أنه "شاهد خروج اللاعبين من مطار الرباط سلا قبل قليل"، ونقل عن اللاعبين تأكيدهم -في تصريحات للصحافة- "عدم تمكن البعثة من السفر".

وقال رئيس الجامعة الملكية المغربية (اتحاد كرة القدم المغربي) فوزي لقجع -اليوم الجمعة- إن "حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في منافسات (الشان) أمر مؤسف جدا".

وأضاف لقجع للصحفيين في مطار الرباط سلا، بعد انتظار المنتخب المغربي منذ الصباح الباكر للحصول على تصريح من الجزائر من أجل إقلاع رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية المغربية، "شيء مؤسف رياضيا أن يُحرم فريق وطني مغربي من الدفاع عن آخر لقبين للبطولة، بعدما استعد لمدة 6 أشهر للمشاركة".

وأوضح "من المؤسف جدا أن نظل اليوم في المطار عدة ساعات في انتظار الترخيص، كي يذهب الفريق للمشاركة في بطولة أفريقية شارك في تصفياتها".

وكانت بعثة منتخب المغرب للمحليين وصلت -صباح اليوم الجمعة- إلى مطار الرباط سلا الدولي، في انتظار قرار السفر إلى الجزائر.

وكان الاتحاد المغربي أعلن -في وقت سابق- أن "سبب انسحاب المغرب من (شان) الجزائر يعود لعدم حصولهم على رد من الاتحاد الأفريقي للتوجه إلى الجزائر في رحلة مباشرة عبر الخطوط الملكية المغربية"، حسبما ورد في بيانه عبر موقعه الرسمي.

وأبلغت الجزائر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) برفضها المرور المباشر لطائرة "منتخب المحليين" من المغرب إلى الجزائر، وذلك بعد أن تقدم المغرب بطلب للجزائر بالسماح لطائرة الخطوط الملكية المغربية بالتنقل مباشرة لأراضيها.

ووقع المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم السودان ومدغشقر وغانا، في البطولة الأفريقية التي تنطلق اليوم بمواجهة بين الجزائر -صاحبة الأرض والجمهور- وليبيا. ومنتخب المغرب حامل لقب النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه وعام 2020 في الكاميرون.

وخاض المغرب -الفائز باللقب في آخر نسختين- معسكرا في سلا، واستعد للبطولة بمباراتين وديتين أمام إثيوبيا.

وعام 2021، كانت الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران المغربي، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية من طرف واحد مع جارتها.