ركلات الترجيح تؤهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني

تأهل فريق ريال مدريد للدور النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 4-3 بركلات الترجيح على فالنسيا في نصف نهائي المسابقة، على ملعب "الملك فهد" في العاصمة السعودية الرياض.

ولجأ الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وبادر كريم بنزيمة بالتسجيل لمصلحة الريال (39 من ركلة جزاء) قبل أن يتعادل صامويل لينو لفالنسيا (46).

ولم يفلح أي من الفريقين في حسم المباراة لمصلحته خلال الوقت الإضافي ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الريال.

ويشارك الريال في كأس السوبر الإسباني بصفته بطلا للدوري المحلي الموسم الماضي، في حين يلعب فريق "الخفافيش" بعد حلوله ثانيا في بطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم نفسه.

وضرب ريال مدريد موعدا في المباراة النهائية، التي تقام الأحد القادم مع الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر بين برشلونة وصيف الدوري الموسم الماضي وريال بيتيس الفائز بكأس الملك في الموسم ذاته.