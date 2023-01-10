كرة قدم

"كان لدي ميسي".. غوارديولا يكشف سر نجاحه السريع مع برشلونة

مدونات - بيب غوارديولا
غوارديولا درب ميسي 4 سنوات (رويترز)
10/1/2023

رغم أن بيب غوارديولا لم يدرب ليونيل ميسي منذ نحو 10 سنوات فإنه دائما ما يتحدث عن تجربته "الناجحة" في تدريب برشلونة والنجم الأرجنتيني الذي توج بمونديال قطر 2022.

وعندما سُئل غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مستقبل غراهام بوتر مدرب تشلسي المتعثر أقر بأن المدربين يحتاجون إلى وقت لتطوير مشاريعهم، لكنه كشف أنه شذ عن تلك القاعدة عندما درب برشلونة عام 2008 لمدة 4 سنوات، وذلك لأنه "كان لديه ميسي"، على حد قوله.

وأوضح المدرب الإسباني سر نجاحه السريع مع الفريق الكتالوني قائلا "في موسمي الأول في برشلونة لم نكن بحاجة إلى موسمين (للتطوير) لكي يعمل مشروعنا، لأنه كان لدينا ميسي، لهذا السبب لم أكن بحاجة إلى موسمين، موسم واحد كان كافيا".

ودائما ما يؤكد غوارديولا أن ميسي أفضل لاعب دربه خلال مسيرته التدريبية، ويرفض بشدة مقارنته بأي لاعب آخر، وآخرهم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

المصدر : مواقع إلكترونية