حصاد دوري الأبطال.. طوارئ في ريال مدريد وهالاند ومبابي يكتبان التاريخ

بصم ريال مدريد على بداية مثالية في مشواره نحو الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، غير أن شبح الإصابات نغّص فرحة النادي الملكي بالفوز 3-صفر على سلتيك الأسكتلندي، وجاء ذلك في سهرة كتب فيها كيليان مبابي وإرلينغ هالاند التاريخ في أغلى المسابقات على مستوى الأندية.

وغادر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ملعب مباراة فريقه ريال مدريد مع مضيفه سلتيك ضمن المجموعة السادسة بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء عقب تعرضه لإصابة في الركبة.

وبدا أن بنزيمة (34 عاما) تعرض للإصابة بعد تمريره للكرة، قبل أن تظهر على وجهه علامات الألم. وحاول أن يتحامل على نفسه، وبقي في الملعب لدقائق معدودة قبل أن يحل زميله البلجيكي إدين هازارد بدلا منه.

وتثير إصابة بنزيمة حالة طوارئ في بيت النادي الملكي بالنظر إلى دوره الكبير مع الفريق، حيث تصدر قائمة هدافي النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا التي توج بها ريال مدريد، بعد تسجيله 15 هدفا، كما سجل 4 أهداف في 5 مباريات على مستوى كافة المسابقات هذا الموسم.

ولم تكن إصابة بنزيمة الوحيدة في المباراة، فقد غادر المدافع إيدير ميليتاو بين الشوطين ولم يستطع إكمال اللقاء، واستعان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالألماني أنتونيو روديغر لتعزيز دفاع ريال مدريد في الشوط الثاني.

وأنهى ريال مدريد المباراة بثلاثية بأقدام فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدين هازارد في الدقائق 56 و60 و77. وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة تفوق شاختار دونيتسك الأوكراني على لايبزيغ الألماني 4-1.

مبابي يحسم القمة

وفي قمة مباريات الثلاثاء، حسم باريس سان جيرمان مواجهته أمام ضيفه يوفنتوس 2-1 ضمن المجموعة الثامنة.

وأحرز النجم الشاب كيليان مبابي هدفي باريس سان جيرمان ليصبح أصغر لاعب يصل إلى 35 هدفا في دوري الأبطال، متفوقا على زميله ليونيل ميسي الذي كان يحمل هذا الرقم القياسي.

وبدا أن باريس سان جيرمان يتجه نحو فوز سهل على يوفنتوس، غير أن نادي السيدة العجوز عاد في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر ويستون ماكيني في الدقيقة 53، وكان قريبا من التعادل والعودة بنقطة في بداية مشواره بالبطولة.

ويتساوى فريق المدرب فيليب غالتييه بـ3 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة مع بنفيكا الذي فاز على مكابي حيفا 2-صفر.

هالاند لا يتوقف عن التسجيل

من جانب آخر، واصل الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند انطلاقته المذهلة مع فريقه الجديد مانشستر سيتي وقاده للفوز على ملعب إشبيلية الإسباني 4- صفر، ضمن المجموعة السابعة التي شهدت أيضا فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه كوبنهاغن الدانماركي 3- صفر.

وسجل هالاند هدفين في شباك إشبيلية بعد أن أحرز 10 أهداف خلال 6 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، في أفضل بداية ممكنة مع مانشستر سيتي بعد قدومه من صفوف بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

وأصبح هالاند (22 عاما) أول لاعب يحرز 25 هدفا في أول 20 مباراة له بدوري أبطال أوروبا، وفي حال استمراره النجم النرويجي بهذا المستوى سيهدد عرش البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ المسابقة برصيد 140 هدفا، علما أن رونالدو لم يحرز أي هدف في أول 20 مباراة له في دوري الأبطال.

ميلان وتشلسي

وفي المجموعة الخامسة، سقط تشلسي الإنجليزي في اختباره الأول وخسر على ملعب مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر، بينما تعادل ميلان -حامل لقب الدوري الإيطالي- مع مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 1-1.

وانفرد دينامو زغرب مؤقتا بصدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لميلان وريد بول، وبرصيد خال من النقاط لتشلسي.