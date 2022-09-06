نابولي يعمّق جراح رونالدو: لم نتفاوض مع مانشستر يونايتد لضمه

قال كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لفريق نابولي إن فريقه لم يفكر في ضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم علاقة الفريق الإيطالي الجيدة مع خورخي مينديز وكيل "الدون".

وتابع "آسف لقول هذا، لكننا لم ندخل أبدا في مفاوضات جدية مع مانشستر يونايتد لضم رونالدو في الميركاتو الصيفي".

وكانت تقارير صحفية أشارت -في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي- إلى إمكانية انتقال رونالدو إلى نابولي، لرغبة النجم البرتغالي في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

Ronaldo being rejected by four clubs is not talked about enough imagine it was Messi pic.twitter.com/oSiLDBLUUF — TrollFootball (@TroIlFootball) July 13, 2022

يذكر أن عقد رونالدو (37 عاما) مع مان يونايتد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وشارك النجم البرتغالي في 5 مباريات مع "المانيو" في البريميرليغ هذا الموسم بديلا، فيما لعب أساسيا في مباراة واحدة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ورفضت 7 أندية أوروبية كبرى التعاقد مع "صاروخ ماديرا" خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وأشار العديد من التقارير الصحفية إلى أن اللاعب رُفض من أندية: بايرن ميونخ، وإنتر ميلان، ومانشستر سيتي، وتشلسي، وريال مدريد، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان.