نابولي يعمّق جراح رونالدو: لم نتفاوض مع مانشستر يونايتد لضمه

قال كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لفريق نابولي إن فريقه لم يفكر في ضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم علاقة الفريق الإيطالي الجيدة مع خورخي مينديز وكيل "الدون".

وتابع "آسف لقول هذا، لكننا لم ندخل أبدا في مفاوضات جدية مع مانشستر يونايتد لضم رونالدو في الميركاتو الصيفي".

وكانت تقارير صحفية أشارت -في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي- إلى إمكانية انتقال رونالدو إلى نابولي، لرغبة النجم البرتغالي في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

Ronaldo being rejected by four clubs is not talked about enough imagine it was Messi pic.twitter.com/oSiLDBLUUF

— TrollFootball (@TroIlFootball) July 13, 2022