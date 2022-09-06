كابوس يؤرّق ميسي في قصره البالغة قيمته 11 مليون يورو

واجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان مشكلة كبيرة مع قصره في إيبيزا، وذلك بعد أن دفع القائد السابق لبرشلونة حوالي 11 مليون يورو لشراء هذا العقار الذي تبلغ مساحته 16 ألف متر مربع.

والقصر مجهز بحديقة كبيرة وحوض سباحة بمساحة 100 متر مربع تقريبًا، وفيه جميع الكماليات التي يمكن للمرء أن يتخيلها، مما حول القصر إلى أحد أفضل الأماكن للاسترخاء.

ويحب قائد منتخب الأرجنتين جزيرة إيبيزا، فهو يذهب إليها عندما يكون في إجازة لتمضية عطلته.

لكن هناك عائقا غير متوقع لم يكن ميسي على دراية به قبل شرائه القصر.

تصريح بناء

فالملاك السابقون للمنزل قرروا إضافة غرف إليه دون الحصول على ترخيص أو تصريح، فبنوا غرفتين من دون الترخيص اللازم وهو ما تسبب في مشاكل لميسي الذي يمتلك الآن عقارا دون تصريح بناء أو شهادة صلاحية للسكن بسبب هذه الإضافات.

ولهذا، طلب ميسي من محاميه التعامل مع القضية، وقد شرعوا في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة، لكن يبدو أن الحل الوحيد هو هدم الغرف المضافة وهذا ما لا يريده "البولغا".

من حيث المبدأ، لن يضطر ميسي لمواجهة أي مشاكل قانونية، لكن سيتعين عليه إجراء بعض التغييرات على قصره إذا أراد الحصول على جميع التراخيص والتصاريح ذات الصلة.