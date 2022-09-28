كرة قدم

شاهد.. حادثة "عنصرية" في ودية البرازيل وتونس

International Friendly - Brazil v Tunisia
ريتشارليسون (يمين): طالما بقوا في إطار الكلمات وفشلوا في تنفيذ العقوبات فإن هذا (العنصرية) سيستمر (رويترز)
28/9/2022-|آخر تحديث: 28/9/202203:55 PM (مكة المكرمة)

تحدثت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية عن حادثة "عنصرية" في ودية تونس والبرازيل كان ضحيتها مهاجم الأخير ريتشارليسون نجم فريق توتنهام الإنجليزي.

وعلى ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، وخلال الشوط الأول، أظهرت اللقطات بوضوح إلقاء موزة على ريتشارليسون أثناء احتفاله بالهدف الثاني في المواجهة التي انتهت بفوز كاسح للـ "سيلسياو" 5-1 أمس الثلاثاء.

وتعليقا على هذه الحادثة، أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانا مقتضبا جاء فيه "لسوء الحظ ألقيت موزة على أرض الملعب باتجاه ريتشارليسون الذي كان يحتفل بهدف البرازيل الثاني في المباراة".

وتابع أن "الاتحاد يعزز موقفه لمكافحة العنصرية ونبذ أي مظهر متحيز".

حان وقت العمل

وهي الثنائية الثانية في مباراتين متتاليتين لريتشارليسون بعد الأولى ضد غانا، لكن حادثة رمي الموزة سيطرت على أي فرحة يشعر بها اللاعب عندما شارك مشاعره على حسابه في تويتر.

وغرد مهاجم توتنهام أنه "طالما بقوا في إطار الكلمات وفشلوا في تنفيذ العقوبات فإن هذا سيستمر، يحدث كل يوم وفي كل مكان. حان الوقت للتحرك والفعل".

ويتوجه بطل العالم 5 مرات إلى قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للمشاركة في المونديال محملا بـ 15 مباراة متتالية دون هزيمة -فاز في آخر 7 مباريات- ويلعب في المجموعة السابعة إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون.

المصدر : الصحافة الإسبانية