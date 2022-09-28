شاهد.. حادثة "عنصرية" في ودية البرازيل وتونس

تحدثت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية عن حادثة "عنصرية" في ودية تونس والبرازيل كان ضحيتها مهاجم الأخير ريتشارليسون نجم فريق توتنهام الإنجليزي.

وعلى ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، وخلال الشوط الأول، أظهرت اللقطات بوضوح إلقاء موزة على ريتشارليسون أثناء احتفاله بالهدف الثاني في المواجهة التي انتهت بفوز كاسح للـ "سيلسياو" 5-1 أمس الثلاثاء.

Na comemoração de Richarlison, foi arremessada uma banana em direção ao jogador da seleção brasileira. @s1_live pic.twitter.com/6zjC4OVZto — Isabelle Costa (@bellexcosta) September 27, 2022

وتعليقا على هذه الحادثة، أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانا مقتضبا جاء فيه "لسوء الحظ ألقيت موزة على أرض الملعب باتجاه ريتشارليسون الذي كان يحتفل بهدف البرازيل الثاني في المباراة".

Após o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada em direção a Richarlison. A CBF reforça seu posicionamento contra a discriminação e repudia veementemente mais um episódio de racismo no futebol. 📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/hcUqBjFxrz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022

وتابع أن "الاتحاد يعزز موقفه لمكافحة العنصرية ونبذ أي مظهر متحيز".

حان وقت العمل

وهي الثنائية الثانية في مباراتين متتاليتين لريتشارليسون بعد الأولى ضد غانا، لكن حادثة رمي الموزة سيطرت على أي فرحة يشعر بها اللاعب عندما شارك مشاعره على حسابه في تويتر.

Enquanto ficarem de "blá blá blá" e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos. Sem tempo, irmão! #racismonão pic.twitter.com/p8GqMPqUKa — Richarlison Andrade (@richarlison97) September 28, 2022

وغرد مهاجم توتنهام أنه "طالما بقوا في إطار الكلمات وفشلوا في تنفيذ العقوبات فإن هذا سيستمر، يحدث كل يوم وفي كل مكان. حان الوقت للتحرك والفعل".

ويتوجه بطل العالم 5 مرات إلى قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للمشاركة في المونديال محملا بـ 15 مباراة متتالية دون هزيمة -فاز في آخر 7 مباريات- ويلعب في المجموعة السابعة إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون.