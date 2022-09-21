صداع يؤرق ديشان قبل مونديال قطر.. فريق كامل مصاب في منتخب فرنسا
21/9/2022
دخل منتخب فرنسا، حامل لقبي كأس العالم وبطولة أمم أوروبا، في معسكر تحضيرا للدفاع عن لقبيه العالمي والأوروبي.
وبينما يحتل المركز الأخير بالمجموعة الأولى في البطولة الأوروبية التي تضم إلى جانب المنتخب الفرنسي كلا من نظرائه الدانماركي والكرواتي والنمساوي، وقع منتخب "الديوك" في مجموعة مونديالية سهلة على الورق تضم كلا من الدانمارك وأستراليا وتونس.
ويستضيف منتخب فرنسا في البطولة الأوروبية النمسا، غدا الخميس، قبل أن يحل ضيفا على الدانمارك الأحد المقبل.
واللافت أن 12 لاعبا بينهم من نجوم وأعمدة الفريق يغيبون عن منتخب فرنسا وهم:
- كريم بنزيمة (ريال مدريد)
- بول بوغبا (يوفنتوس)
- نغولو كانتي (تشلسي)
- كينغسلي كومان (بايرن ميونخ)
- بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)
- لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونخ)
- هيوغو لوريس (توتنهام)
- إبراهيما كوناتي (ليفربول)
- أدريان رابيو (يوفنتوس)
- بوبكر كامارا (أستون فيلا)
- تيو هيرنانديز (ميلان)
- لوكاس ديني (أستون فيلا)
المصدر : مواقع إلكترونية