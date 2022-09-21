صداع يؤرق ديشان قبل مونديال قطر.. فريق كامل مصاب في منتخب فرنسا

دخل منتخب فرنسا، حامل لقبي كأس العالم وبطولة أمم أوروبا، في معسكر تحضيرا للدفاع عن لقبيه العالمي والأوروبي.

وبينما يحتل المركز الأخير بالمجموعة الأولى في البطولة الأوروبية التي تضم إلى جانب المنتخب الفرنسي كلا من نظرائه الدانماركي والكرواتي والنمساوي، وقع منتخب "الديوك" في مجموعة مونديالية سهلة على الورق تضم كلا من الدانمارك وأستراليا وتونس.

ويستضيف منتخب فرنسا في البطولة الأوروبية النمسا، غدا الخميس، قبل أن يحل ضيفا على الدانمارك الأحد المقبل.

واللافت أن 12 لاعبا بينهم من نجوم وأعمدة الفريق يغيبون عن منتخب فرنسا وهم: