قبل شهرين من كأس العالم 2022 في قطر.. معهد الجزيرة للإعلام ينظم منتدى الصحافة الرياضية

يطلق معهد الجزيرة للإعلام بشبكة الجزيرة الإعلامية، يوم الاثنين القادم الموافق 19 سبتمبر/أيلول، منتدى الجزيرة للصحافة الرياضية الذي ينظم قبل أقل من شهرين من انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

المنتدى -الذي يشارك فيه نخبة من الصحفيين والمتخصصين في الشأن الرياضي- سيناقش في 5 جلسات مستقبل الصحافة الرياضية العربية، واقع الصحافة المحلية الرياضية وأهمية التحول الرقمي، ثم العلاقة بين الصحافة والتخصصات الجديدة التي فرضها التطور التكنولوجي.

وجاء في ورقة المنتدى أن "التغطية الصحفية لمسابقة كأس العالم والأحداث المرتبطة به، في شهر واحد، عملية مستمرة تبدأ بالتحديد يوم الإعلان عن البلد المنظم. وعلى سبيل المثال لم يكن إعلان جنوب أفريقيا أول بلد أفريقي ينظم كأس العالم حدثا عاديا، بل فرض نفسه على وسائل الإعلام العالمية خاصة بحضور الزعيم الراحل نيلسون مانديلا إلى مقر الفيفا غداة الإعلان عن الفائز بشرف تنظيم المونديال الأفريقي".

وتضيف "طرأت تحولات كبيرة على الصحافة الرياضية لاسيما بعدما أصبحت تخصصا يدرس في الكثير من كليات الإعلام العريقة، وتصدر أخبار الرياضة أجندة غرف الأخبار العالمية. وبالتزامن مع هذه التحولات، طرحت بقوة قضية أخلاقيات المهنة وسط اتهامات لوسائل الإعلام بتغذية التعصب والتفرقة، وصرف النظر عن المشاكل الحقيقة لاسيما في البلدان النامية".

وتابعت ورقة منتدى الصحافة الرياضية "في العالم العربي، يمكن أن تشكل تجربة قنوات بي إن سبورتس نموذجا لتطور الصحافة الرياضية ومواكبتها لأحدث التطورات التكنولوجية، وقدرتها على منافسة المنصات الكبرى على حقوق البث والخدمة الإخبارية، لكن لا يمكن، أيضا، أن تخفي ضعف الممارسة الصحفية الرياضية في الكثير من البلدان العربية".