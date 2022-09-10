عاد برشلونة من ملعب قادش بفوز كبير 4-صفر في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل البديل روبرت ليفاندوفسكي رقما قياسيا جديدا في الليغا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة؛ ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي لديه فرصة استعادة الصدارة عندما يستضيف ريال مايوركا غدا الأحد.

على الجانب الآخر، يحتل قادش المركز العشرين الأخير من دون رصيد من النقاط.

وتقدم برشلونة عن طريق فرينكي دي يونغ في الدقيقة 55.

ورغم مشاركة النجم البولندي ليفاندوفسكي بديلا في الشوط الثاني فإنه نجح في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة من متابعة رائعة في الدقيقة 65.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم أن ليفاندوفسكي سجل 6 أهداف في 5 مباريات فقط، ليصبح أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في القرن الحالي بالدوري الإسباني.

وكان أندريه سيلفا سجل 6 أهداف في أول 6 مباريات له مع فريق إشبيلية عام 2018.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 82 نحو نصف ساعة بسبب إصابة مشجع لفريق قادش بأزمة قلبية عندما كان برشلونة متقدما 2-صفر.

حارس مرمى قادش يرمي جهاز صدمات كهربائية لمساعدة الطاقم الطبي لإنقاذ المشجع#الدوري_الاسباني #برشلونة_قادش pic.twitter.com/I1vDK5R1Gi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2022

وبينما ينتظر اللاعبون استئناف المباراة تعرض مشجع آخر من جماهير قادش لأزمة صحية مفاجئة، ويمتد التوقف ويدخل الفريقان غرف تبديل الملابس.

وبعد استئناف المباراة، سجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 86، وأضاف عثمان ديمبلي الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.