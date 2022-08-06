نجح نادي برشلونة في حسم صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، غير أن ذلك النجاح قد لا يكتمل في حال عدم توفر الأموال اللازمة لتغطية تكاليف التعاقدات.

وكان من أبرز صفقات النادي الكتالوني، التعاقد مع المهاجم البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد مقابل نحو 58 مليون يورو، ولكن هذه الصفقة قد تجلب المتاعب لبرشلونة في وقت قريب.

فقد عبّر أندريا رادريزاني رئيس نادي ليدز عن تهديد مباشر لبرشلونة، وقال "لا أعرف ما يحدث في الكواليس، ولا أعرف كيف عثروا فجأة على الأموال"، في إشارة إلى نجاح برشلونة في إبرام صفقات رغم معاناته من ديون تجاوزت مليار يورو.

وأضاف رادريزاني -في تصريحات نقلها موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي- إن برشلونة مطالب بدفع أموال صفقة رافينيا بحلول يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل، وإن لم يحدث ذلك "فسيكون لدينا قضية عالمية في وسائل الإعلام عن نادي برشلونة".

ولم يكن رئيس ليدز الوحيد الذي عبر عن استغرابه من قدرة برشلونة على حسم الكثير من الصفقات مؤخرا، فبعد رحيل الهداف روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ باتجاه برشلونة، قال مدرب النادي البافاري يوليان ناغلسمان "برشلونة هو النادي الوحيد في العالم الذي لا يملك المال ولكنه يشتري كل اللاعبين. الوضع غريب بعض الشيء، وقد يكون جنونيا".

ثقة لابورتا

وكان رئيس برشلونة جوان لابورتا قد أكد ثقته في قدرة فريقه على تسجيل جميع التعاقدات الصيفية، وقال إن النادي "خرج من المستشفى" بعد حصوله على مئات الملايين من اليوروهات خلال أسابيع.

وعبّر لابورتا عن فخره بالعمل المحقق خلال الفترة الماضية، والذي سمح لنادي برشلونة بالحصول على 868 مليون يورو بعد بيع عدد من "الرافعات" التي تشمل التنازل عن حقوق النادي في صفقات البث والتسويق لفترة زمنية محددة.

وقال إن الأموال التي جمعها النادي ستسمح له بتسجيل جميع اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال الصيف الحالي، والالتزام بضوابط رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشار إلى أن إدارته مستعدة لبيع مزيد من "الرافعات" إن كانت هناك حاجة لذلك، من أجل الاستجابة لمتطلبات الليغا. وقال -خلال حفل تقديم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي أمس الجمعة- "إذا كنا بحاجة إلى المزيد فسنقوم ببيع المزيد. نحن ننتظر قرار الليغا، التزمنا بما هو مطلوب. نحن واثقون من أننا سنكون قادرين على تسجيلهم".