بوغبا يدفع 100 ألف يورو لـ"أصدقاء الطفولة" المبتزين

قال مصدر قريب من التحقيقات لرويترز اليوم الأربعاء إن لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا كان هدفا للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة منذ مارس/آذار الماضي ودفع 100 ألف يورو لتلك المجموعة في الربيع الماضي.

وذكرت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، أن بوغبا حاول دفع 11 مليون جنيه إسترليني (12.8 مليون دولار) للمبتزين لكن البنك منعه بسبب القوانين.

وأصدر بوغبا بيانا يوم الأحد الماضي قال فيه إنه ضحية محاولات ابتزاز وتهديدات من عصابة جريمة منظمة وإن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر.

وقال مصدر قريب من التحقيق لرويترز اليوم الأربعاء "يمكننا تأكيد معظم التفاصيل (التي ظهرت في وسائل الإعلام الفرنسية وفي بيان بوغبا)".

وقال المدعي العام الفرنسي لرويترز يوم الاثنين إن التحقيقات أسندت إلى وحدة "أو.سي.إل.سي.أو." وهي وحدة داخل الشرطة القضائية مكلفة بالتحقيق في الجريمة المنظمة.

وتعرض بوغبا (29 عاما) لإصابة في الركبة خلال حصة تدريبية مع يوفنتوس الشهر الماضي، واختار عدم الخضوع لجراحة والخضوع "لعلاج تحفظي" من أجل أن استعادة لياقته للعب في كأس العالم في قطر بدءا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.