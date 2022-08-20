ودعاه بطريقة مؤثرة.. نهاية حقبة أسطورية للثلاثي كاسيميرو ومودريتش وكروس في ريال مدريد

بوداعهما لزميلهما البرازيلي كاسيميرو، كتب الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس نهاية حقبة ثلاثي ريال مدريد الأسطوري الذي حقق عشرات الألقاب محليا وقاريا بقميص الملكي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca) رسالتي مودريتش وكروس لكاسيميرو الذي انتقل رسميا إلى مانشستر يونايتد.

وجاءت الرسالتان الحصريتان للصحيفة الإسبانية مؤثرتين وعاطفيتين لصديق وزميل قضيا معه 7 مواسم.

وكتب كروس في رسالته "معك يا عزيزي كاسميرو كان من المستحيل أن نبخل بأي قطرة عرق. لأنك لم تدعنا نسترخي حتى في أوقات الاستراحة والاستجمام. سأشتاق إليك كمحترف نموذجي وكلاعب كبير وكمقاتل أنقذني مرارا لكن قبل كل شيء كشخص صالح. لقد صنعنا التاريخ يا لها من فترة أسطورية.. الآن تتفرق مساراتنا الرياضية، لكن صداقتنا باقية. أستطيع أن أؤكد لك ذلك. أتمنى لك كل التوفيق، أراك قريبا".

أما مودريتش فكتب "عزيزي كاسيميرو، ما زلت أتذكر بدايتك الأولى مع النادي كم كنت متوتراً، طلبت منك أن تكون هادئا والآن أفكر في الأمر وأنظر كيف انتهى. ما الذي حققته؟ كان أيضا موسمي الأول ولم يكن بإمكان أي منا تخيل ما تخبئه لنا كرة القدم. أصبحت قائدا حقيقيا وكنت دائما إلى جانب زملائك في الفريق ومعشوق الجماهير. سنتذكرك دائما. فزنا كثيرا معا، لكنني سأحتفظ باللحظات التي لا يراها أحد. العمل اليومي في مركز التدريبات. وقبل كل شيء مع النكات، لأنك كنت دائما في مزاج جيد حتى في لحظات التوتر أو عندما تكون هناك أخطاء. سأفتقدك، لكنني أتمنى لك الأفضل لأن ما يستحقه محترف وشخص مثلك. شكرا على كل شيء وحظا سعيدا يا صديقي".

وكان مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم لاعب خط الوسط البرازيلي.

وذكر بيان "يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن أن النادي توصل لاتفاق مع ريال مدريد على انتقال كاسيميرو. يتبقى فقط التوصل لاتفاق فيما يتعلق بالشروط الشخصية، وحصول اللاعب على تأشيرة المملكة المتحدة، والخضوع للفحص الطبي".

وتابع البيان "لعب كاسيميرو أكثر من 500 مباراة احترافية، بما في ذلك خوض 64 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي. وفاز اللاعب بـ17 لقبا في مسيرته بما في ذلك التتويج بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقب لكوبا أميركا".

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA MEDIA) أن قيمة الصفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني (71 مليون دولار)، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات، في حين سيكون عقد اللاعب 4 أعوام مع إمكانية إضافة عام آخر.

وانضم كاسيميرو إلى ريال مدريد قادما من ساو باولو في 2013، ومنذ ذلك الحين كان لاعبا أساسيا مع الريال، وشارك في أكثر من 300 مباراة.