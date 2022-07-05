بسبب طلبه الرحيل عن مانشستر يونايتد.. محللون: رونالدو أناني وليس وفيا

يقول محللون وخبراء في كرة القدم إن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي لم تكن بدافع الولاء، وإن كل ما قيل في هذا الموضوع مجرد "هراء".

وكان اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات عاد إلى "أولد ترافورد" من يوفنتوس الصيف الماضي لفترة ثانية، وسط آمال كبيرة رافقت هذه العودة.

وسجل "الدون" 24 هدفا في جميع المسابقات لكن "المانيو" أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وطلب رونالدو منذ ذلك الحين السماح له بالرحيل في حال وصول "عرض مرض" الأسابيع القليلة المقبلة.

ويقول المحلل الكروي أليكس كروك "العاطفة التي أحاطت بعودته الأولية كانت رواية خاطئة وانهارت بعد طلب الرحيل الذي قدمه".

وربطت أخبار رونالدو (37 عاما) بمنافسه اللدود مانشستر سيتي الصيف الماضي قبل اختيار الانضمام إلى يونايتد، وهو أمر يعتقد المحلل الكروي أنه لم يكن بدافع العاطفة.

وتابع كروك "أعتقد أن رونالدو مدين لمان يونايتد لأنه كان النادي الوحيد الذي كان على استعداد لدفع نصف مليون يورو له قبل عام.. هناك رواية خاطئة بأنه انضم إليه بدافع الولاء والحب للنادي ولهذا لم يستطع ارتداء قميص مان سيتي.. هذا هراء مطلق".

وأضاف "السبب في عدم وصوله إلى مان سيتي أنه لم تكن هناك رغبة قوية من إدارة (السيتيزنز) ومدرب الفريق بيب غوارديولا.. نعم، كان مانشستر يونايتد كارثة الموسم الماضي، لكن يجب أن يكون رونالدو من دون نظر ليعرف مستوى الفريق الذي ينتقل إليه".

من جهته قال جيمي كارغر قائد ليفربول السابق والمحلل الكروي "رونالدو فعل ما توقعته، سجل أهدافا ولكنه جعل الفريق أسوأ. وطلبه الرحيل عن مانشستر يونايتد يلغي الكلام عن أنه رفض عرض مانشستر سيتي لأنه يحب اليونايتد".

واختار السيتي عدم التعاقد مع مهاجم الصيف الماضي وانتظر بدلا من ذلك حتى 2022 للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز من ريفر بليت، والنرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند.

ومن المرجح أن يكون كلاهما في ملعب الاتحاد لسنوات قادمة مقارنة برونالدو الذي يبحث عن خروج سريع.

ويعتقد كروك أن "مانشستر يونايتد سيكون أفضل هذا الصيف، لقد حصل على المدرب الهولندي إريك تن هاغ المنضبط والصارم. ورونالدو -الذي لم يعد لديه القدرة على الحركة كما السابق- سجل 24 هدفا الموسم الماضي ويعرف كيف يضع الكرة في الشباك.. في النهاية، يبقى اللاعب جوهرة ثمينة".

وسمح مانشستر يونايتد لليفربول بالتعاقد -بشكل مريح- مع المهاجم الأورغوياني داروين نونيز لأن لديه رونالدو ولم يدخل "الشياطين الحمر" إلى الميركاتو الصيفي باحثا عن أي مهاجمين آخرين.

ولا يزال "المانيو" يأمل أن يُكمل رونالدو السنة الأخيرة من عقده، ولن يسمح له بالرحيل.

وغاب رونالدو عن التدريبات الاثنين والثلاثاء لـ "أسباب شخصية" وسط ضبابية التحاقه بالتحضيرات التمهيدية للموسم المقبل.