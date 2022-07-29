كلوب يبرر.. ليفربول سيلعب وديا بعد يوم من مواجهة سيتي ومباراته الأولى في البريميرليغ

في تصرف نادر الحدوث بين فرق كرة القدم، أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه سيخوض مباراة ودية بعد يوم واحد من مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) على ملعب فولهام، كما سيخوض مباراة ودية أخرى الأحد المقبل بعد يوم أيضا من مواجهته مانشستر سيتي.

وبرر المدرب الألماني قراره بقوله إن اللاعبين بحاجة للمزيد من المباريات للتأقلم مع جدول المباريات المزدحم في موسم 2022-2023.

ويلتقي ليفربول، الذي واجه مانشستر يونايتد وكريستال بالاس وايبزيغ وسالزبورغ خلال الاستعداد للموسم الجديد، مع مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع على ملعب ليستر سيتي غدا السبت.

وسيستضيف ستراسبورغ الفرنسي في مباراة ودية في أنفيلد الأحد المقبل، ويبدأ مشواره في الدوري الممتاز على ملعب فولهام في السادس من أغسطس/آب المقبل.

وقال كلوب إن ليفربول سيخوض مباراة ودية أخرى في اليوم التالي أمام منافس لم يتم تحديده حتى الآن، لمنح اللاعبين السرعة اللازمة للتأقلم مع الموسم الجديد الذي يبدأ مبكرا عن المعتاد بسبب كأس العالم في قطر، الذي يقام خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وأضاف كلوب للصحفيين "مباراة السبت مهمة للغاية، لكن ما زلنا بحاجة للمزيد من الاستعداد للموسم الجديد، ولا يمكن تجاهل ذلك. لعبنا أمام سالزبورغ وخسرنا 1-صفر. تدربنا في اليوم الذي سبق المباراة مرتين. لا يمكنني تجاهل حقيقة أنه بعد هذه المباراة المهمة (درع المجتمع) هناك موسم قادم. لذلك علينا تمديد فترة الإعداد إلى ما بعد بداية الموسم".

وتابع المدرب الألماني "من منتصف أغسطس/آب أعتقد أننا سنلعب كل 3 أيام، لذلك لم يعد هناك وقت للتدريب. لذلك نحاول القيام بالأشياء الصحيحة وجدول المباريات يمثل دائما تحديا".

وسيغيب الحارس أليسون والمهاجم ديوغو جوتا عن مباراة درع المجتمع أمام مانشستر سيتي غدا السبت، إذ يواصلان التعافي من الإصابة.