حلم بوغبا مع يوفنتوس ينقلب لكابوس

يواجه الفرنسي بول بوغبا وضعا صعبا بعد أسابيع من التحاقه بنادي يوفنتوس الإيطالي، إذ بات مطالبا باتخاذ قرار قد يؤثر على فرص مشاركته في كأس العالم 2022 في قطر.

وتعرض بوغبا لإصابة في الركبة حرمته من استكمال الجولة التحضيرية لنادي يوفنتوس في الولايات المتحدة الأميركية، وأوضح النادي أن الفحوص أظهرت معاناة اللاعب الفرنسي من إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.

وقال النادي الإيطالي إن بوغبا سيخضع لمزيد من الفحوص لتحديد العلاج المناسب وفترة غيابه عن الملاعب، غير أن صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" (La gazzetta dello sport) الإيطالية كشفت تفاصيل عن الإصابة وخطورتها.

La paura di Pogba: rischia di tornare nel 2023 https://t.co/a3vtgi09sX — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 27, 2022

خياران

وأوضحت الصحيفة أن بوغبا أمام خيارين الأول هو الخضوع لجراحة للتخلص من الإصابة بشكل نهائي ولكن ذلك سيعني غيابه عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 4 أشهر ما يعني غيابه عن كأس العالم في قطر وتخلفه عن رحلة فرنسا في الدفاع عن لقبها العالمي.

وأشارت إلى أن الخيار الثاني أمام اللاعب الفرنسي هو الخضوع لعلاج قد يسمح له بالعودة إلى الملاعب في وقت أسرع، ولكن هذا الخيار يتضمن مخاطرة بتفاقم الإصابة مستقبلا.

وقالت الصحيفة إن إدارة يوفنتوس قررت الاستعانة بطبيب متخصص من فرنسا سبق له العمل مع بوغبا من أجل تقديم رأي إضافي، قبل اتخاذ قرار بشأن الخيار الأنسب للتعامل مع إصابة لاعب الوسط الفرنسي.

وكان بوغبا (29 عاما) قد عاد إلى يوفنتوس قبل أسابيع في صفقة انتقال حر إثر نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وشارك أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس على غوادالاخارا المكسيكي 2- صفر في ولاية نيفادا الأميركية يوم السبت الماضي.

وغاب اللاعب الفرنسي عن أغلب فترات الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد بسبب الإصابة، وتراجع أداؤه في المواسم الماضية بسبب الإصابات والقرارات الفنية للمدربين، وكان يأمل في أن يكون انتقاله إلى يوفنتوس فرصة للعودة إلى التألق، مستفيدا من تجربته الأولى الناجحة مع نادي "السيدة العجوز".

وسجل بوغبا 34 هدفا ومنح 39 تمريرة حاسمة في 176 مباراة مع يوفنتوس في الفترة بين 2012 و2016، وكان يستعد للمشاركة مع كتيبة المدرب ماسيميليانو أليغري التي تسعى لاستعادة لقب الدوري الإيطالي الذي غاب عن خزائن النادي في الموسمين الماضيين.

ويستهل يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي بمواجهة ساسولو في 15 أغسطس/آب المقبل.