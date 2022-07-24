في حضور ليفاندوفسكي وغياب بنزيمة.. شاهد- صاروخية رافينيا تقود برشلونة لفوز معنوي على ريال مدريد

سجل رافينيا هدفا رائعا ليحسم الفوز 1-صفر لفريقه برشلونة في مباراة الكلاسيكو الودية أمام ريال مدريد مساء السبت (صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش)، ضمن استعدادات الفريقين الإسبانيين للموسم الجديد.

وأمام عشرات الآلاف، الذين احتشدوا في مدرجات ملعب إليغانت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، تألق برشلونة "المجدد" وحقق فوزا معنويا مهما على ريال مدريد بطل أوروبا وإسبانيا قبل بداية الموسم الجديد.

وسجل البرازيلي رافينيا، المنتقل حديثا لصفوف برشلونة، هدف المباراة الوحيد من تسديدة صاروخية على حدود منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 27.

😎 روعة روعة روعة 💙❤️ pic.twitter.com/BhbGnfohyV — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 24, 2022

وشهدت المباراة أول مشاركة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنضم إلى برشلونة من بايرن ميونخ قبل عدة أيام أيضا.

وحرم تيبو كورتوا -الحارس البلجيكي- ليفاندوفسكي من هز شباك الملكي في أول مباراة يخوضها مع الفريق الكتالوني، حيث تألق الحارس في التصدي لأكثر من محاولة من ليفاندوفسكي وزملائه.

📺 فرجة ممتعة 🍿 🔥 برشلونة 🆚 ريال مدريد pic.twitter.com/G6ePJUoDGB — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 24, 2022

ورغم أن المباراة ودية، فإنها لم تخلو من الشد العصبي الذي كاد أن يتطور لاشتباكات بين الفريقين، كما لم تغب عنها الإثارة.

وبدأ برشلونة المباراة بتشكيلة قد تكون الأفضل لديه؛ حيث دفع المدرب تشافي بلاعبه الجديد الدانماركي أندرياس كريستيانسن في الدفاع بدلا من جيرارد بيكيه.

وفي المقابل، احتفظ مدرب الريال كارلو أنشيلوتي ببعض عناصره الأساسية على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.

فبدأ كل من لوكا مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس وكذلك فيرلان ميندي -على سبيل المثال- المباراة على مقاعد البدلاء، قبل الدفع بهم في وسط المباراة، في حين شارك أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا ضمن التشكيلة الأساسية.

وغاب النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن تشكيلة ريال مدريد، إذ فضل أنشيلوتي عدم إشراكه حتى لا يغامر بأبرز هدافيه بعد أيام قليلة من انخراطه في التدريب.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن بنزيمة بقي في مقر ريال مدريد بلوس أنجلوس لكي يتدرب مع زميله داني كارفاخال، الذي غاب أيضا، ولكن بسبب إصابته بالتواء في الكاحل.