ثنائية رونالدو تقود البرتغال لفوز كبير على سويسرا وإسبانيا تتعادل مع التشيك

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليقود البرتغال للفوز 4-صفر على سويسرا في لشبونة الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالمستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا، والتي شهدت أيضا تعادل المنتخب التشيكي مع نظيره الإسباني 2-2.

وهزّ وليام كارفاليو وجواو كانسيلو الشباك أيضا، كما أهدر أصحاب الأرض عددا كبيرا من الفرص لزيادة عدد الأهداف، ليتعرض الفريق الزائر لأكبر خسارة منذ الهزيمة أمام ألمانيا بالنتيجة ذاتها في 2008.

ولا تملك سويسرا أي نقطة بعد الخسارة مرتين، ولم تحقق بذلك أي فوز في آخر 4 مباريات، ومنذ ضمان التأهل لكأس العالم في قطر.

وسجل رونالدو هدفيه في الدقيقتين 35 و40، بينما سجل كارفالو وكانسيلو في الدقيقتين 15 و68.

وافتتح كارفاليو التسجيل عندما تابع ركلة حرة نفذها رونالدو الذي أضاف ثنائية سريعة ليرفع رصيده إلى 117 هدفا ويعزز رقمه القياسي في صدارة الهدافين في المباريات الدولية على مستوى العالم.

وكان بوسع رونالدو تسجيل الهدف الثالث، لكنه أهدر فرصتين قبل الاستراحة، الأولى من مدى قريب وبشكل لا يصدق، لكن كانسيلو اختتم أهداف البرتغال في الشوط الثاني.

وتلعب البرتغال مع جمهورية التشيك يوم الخميس المقبل، بينما تلعب سويسرا مع إسبانيا في الليلة ذاتها.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى مع منتخب إسبانيا 1-1، ليتصدر المجموعة، فيما ظل المنتخب السويسري بلا رصيد، حيث خسر في الجولة الأولى 1-2 أمام المنتخب التشيكي الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.

إسبانيا تتعادل مع التشيك

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب التشيكي مع ضيفه الإسباني 2-2.

وسجّل هدفي المنتخب التشيكي جاكوب بيسيك وجان كوتشتا في الدقيقتين الرابعة و66، بينما سجل هدفي المنتخب الإسباني بابلو مارتن باييز وإينييجو مارتينيز في الدقيقتين الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والأخيرة من اللقاء.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى نقطتين من تعادلين متتاليين.