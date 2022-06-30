هل أغلق بايرن ميونخ باب انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة؟

ذكرت صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ رفضت عرض برشلونة الثالث لضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا الفريق البافاري.

ووفقا لتقارير عدة، فإن برشلونة رفع عرضه لضم ليفاندوفسكي إلى 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو على هيئة إضافات.

وأضافت الصحيفة أن بايرن لن يقبل أي عرض مالي أقل من 50 مليون يورو.

ويستمر عقد ليفاندوفسكي حتى 30 يونيو/حزيران 2023، لكن المهاجم البولندي أكد في أكثر من مناسبة رغبته في مغادرة الفريق البافاري قبل نهاية العام، ورغم ذلك فإن مسؤولي النادي استبعدوا رحيله من الفريق حتى الآن.

وكان أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، قال إن نادي برشلونة يجب ألا يكلف نفسه عناء تقديم عرض جديد لضم ليفاندوفسكي.

وأضاف على هامش مؤتمر نيولاند في مدينة آخن الألمانية "لا أعرف أي شيء عن وجود عرض جديد، لكن الطريقة التي تسير بها الأمور في ميونخ تخبرني بأن ليس على برشلونة أن يكبد نفسه عناء تقديم عرض جديد".

وتابع هونيس "أنا لا أتخذ القرارات، لكن موقف بايرن ميونخ كان واضحا، أكدوا أن عليه أن يكمل عقده في ميونخ، لا يمكنني تخيل أن أي كمية من الأموال يمكن أن تجعلهم يغيرون رأيهم".

وحين سؤاله، لم يرغب هونيس في التعليق على سلوك اللاعب ومحاولته إجبار ناديه على قبول رحيله عن الفريق.

وختم "بايرن لم يعلق على ذلك أبدا وأنا لن أفعل ذلك أيضا"، لكنه أكد أنه لا يتخيل أن "ليفاندوفسكي يضغط على النادي من أجل الرحيل".

يذكر أن قائد منتخب بولندا أكد نيته انتظار البرسا حتى يحاول حل الموضوع، وهذا يعود للعلاقة الجيدة بين وكيل ليفاندوفسكي وخوان لابورتا رئيس برشلونة.